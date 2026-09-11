Это террор против гражданского населения — в «Нафтогазе» отреагировали на удары по АЗС в Киеве

В «Нафтогазе» назвали террором против гражданского населения удары реактивных дронов по двум киевским АЗС «Укрнафты» — на Троещине и Почайной. Об этом сообщил глава компании Сергей Федоренко, пишет УНН.

Никакой военной цели в таких атаках нет и быть не может. Это террор против гражданского населения, мирных людей - сказал он.

По словам Федоренко, на Почайной удар был двойным. Как только прозвучал сигнал тревоги, станции прекратили работу, а все сотрудники и клиенты покинули территорию.

Напомним

В пятницу, 11 сентября, россияне ударили по автозаправочным станциям в двух районах Киева — Днепровском и Оболонском. Впоследствии стало известно о гибели двух человек.