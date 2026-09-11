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Це терор проти цивільного населення - у Нафтогазі відреагували на удари по АЗС в Києві

Київ • УНН

 • 608 перегляди

Реактивні дрони вдарили по двох АЗС Укрнафти в Києві - на Троєщині та Почайній. У Нафтогазі заявили про терор проти цивільних.

Це терор проти цивільного населення - у Нафтогазі відреагували на удари по АЗС в Києві

У Нафтогазі назвали терором проти цивільного населення удари реактивних дронів по двох київських АЗК Укрнафти - на Троєщині та Почайній. Про це повідомив голова компанії Сергій Федоренко, пише УНН.

Жодної військової мети в таких атаках немає й бути не може. Це терор проти цивільного населення, мирних людей

- сказав він.

За словами Федоренка на Почайній, удар був подвійним. Щойно пролунав сигнал тривоги, станції зупинили роботу, а всі працівники та клієнти покинули територію.

Нагадаємо

У п’ятницю, 11 вересня, росіяни вдарили по автозаправних станціях у двох районах Києва - Дніпровському і Оболонському. Згодом стало відомо про загибель двох людей.

Ольга Розгон

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