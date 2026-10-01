Псевдовибори в рф: фальсифікації паралізували систему цвк - ЦПД

Нездатність центвиборчкому росії опублікувати остаточні результати голосування через тиждень після його завершення є черговим підтвердженням того, що так звані "вибори" в рф - це лише імітація демократичних процесів, спрямована на легітимізацію путінського режиму. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Зазначається, що спроба підігнати цифри під заздалегідь спущені з кремля директиви призвела до системного збою, тому цвк рф досі не змогла завантажити дані з усіх дільниць у 21 регіоні росії та на тимчасово окупованих територіях України.

Намагання фальсифікаторів на місцях штучно натягнути потрібні відсотки явки та намалювати рекордну підтримку провладної партії призвели до того, що підсумкові цифри просто перестали збігатися навіть у російській автоматизованій системі підрахунку голосів