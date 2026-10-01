Псевдовибори в рф: фальсифікації паралізували систему цвк - ЦПД
Київ • УНН
цвк рф через тиждень не оприлюднила підсумки голосування у 21 регіоні та на окупованих територіях України. ЦПД назвав вибори фіктивними.
Нездатність центвиборчкому росії опублікувати остаточні результати голосування через тиждень після його завершення є черговим підтвердженням того, що так звані "вибори" в рф - це лише імітація демократичних процесів, спрямована на легітимізацію путінського режиму. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
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Зазначається, що спроба підігнати цифри під заздалегідь спущені з кремля директиви призвела до системного збою, тому цвк рф досі не змогла завантажити дані з усіх дільниць у 21 регіоні росії та на тимчасово окупованих територіях України.
Намагання фальсифікаторів на місцях штучно натягнути потрібні відсотки явки та намалювати рекордну підтримку провладної партії призвели до того, що підсумкові цифри просто перестали збігатися навіть у російській автоматизованій системі підрахунку голосів
Там резюмують, що залаштункова затримка підсумків остаточно підтверджує, що російські "вибори" є повністю фіктивними як у самій рф, так і на окупованих українських територіях.
Нагадаємо
росія вперше провела вибори до держдуми на тимчасово окупованих територіях України, які Москва оголосила анексованими після початку повномасштабного вторгнення. Україна назвала голосування незаконним і закликала світ не визнавати його результати.
Вибори в держдуму росії 2026: що показало "голосування" на тлі війни21.09.26, 16:08 • 59498 переглядiв