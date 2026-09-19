рф вперше проводить вибори до держдуми на окупованих після 2022 року територіях України
Київ • УНН
росія проводить голосування на окупованих частинах чотирьох областей України. Київ назвав вибори незаконними та закликав не визнавати їх.
росія вперше проводить вибори до держдуми на тимчасово окупованих територіях України, які Москва оголосила анексованими після початку повномасштабного вторгнення. Україна назвала голосування незаконним і закликала світ не визнавати його результати, повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Йдеться про окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. росія заявляє, що на цих територіях нібито налічується понад 3,5 млн виборців.
Хоча основне 3-денне голосування в росії розпочалося 18 вересня, на окупованих територіях України його почали проводити ще наприкінці серпня. російська влада пояснила тривалий період голосування міркуваннями безпеки.
Голосування під наглядом озброєних військових
За даними AP, на одній із виборчих дільниць в окупованій частині Донецької області люди опускали бюлетені до скриньки під наглядом озброєного російського військового. Українські правозахисники також повідомляють про примус місцевих жителів до участі в голосуванні.
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Голосування росія проводить і в тимчасово окупованому Криму, який Москва незаконно анексувала у 2014 році.
Диктатор рф володимир путін окремо наголосив на участі окупованих українських територій у виборах, заявивши, що їхні мешканці вперше голосуватимуть за депутатів Держдуми після так званого "возз'єднання з росією".
Україна закликала іноземні держави та міжнародні організації не визнавати ані проведення російських виборів на окупованих територіях, ані їхні результати. Українців також попередили, що участь в організації незаконного голосування може мати кримінальні наслідки.
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