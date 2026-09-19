РФ впервые проводит выборы в Госдуму на оккупированных после 2022 года территориях Украины
Киев • УНН
Россия проводит голосование на оккупированных частях четырех областей Украины. Киев назвал выборы незаконными и призвал не признавать их.
россия впервые проводит выборы в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины, которые Москва объявила аннексированными после начала полномасштабного вторжения. Украина назвала голосование незаконным и призвала мир не признавать его результаты, сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Речь идет об оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. россия заявляет, что на этих территориях якобы насчитывается более 3,5 млн избирателей.
Хотя основное 3-дневное голосование в россии началось 18 сентября, на оккупированных территориях Украины его начали проводить еще в конце августа. российские власти объяснили длительный период голосования соображениями безопасности.
Голосование под наблюдением вооруженных военных
По данным AP, на одном из избирательных участков в оккупированной части Донецкой области люди опускали бюллетени в урну под наблюдением вооруженного российского военного. Украинские правозащитники также сообщают о принуждении местных жителей к участию в голосовании.
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Голосование россия проводит и во временно оккупированном Крыму, который Москва незаконно аннексировала в 2014 году.
Диктатор рф владимир путин отдельно подчеркнул участие оккупированных украинских территорий в выборах, заявив, что их жители впервые будут голосовать за депутатов Госдумы после так называемого "воссоединения с россией".
Украина призвала иностранные государства и международные организации не признавать ни проведение российских выборов на оккупированных территориях, ни их результаты. Украинцев также предупредили, что участие в организации незаконного голосования может иметь уголовные последствия.
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