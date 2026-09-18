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"Америка має шанс дати агресору сигнал" - Зеленський очікує, що важелі закону Грема допоможуть змусити рф обрати мир

Київ • УНН

 • 362 перегляди

Зеленський закликав США ухвалити законопроєкт Грема про санкції проти росії. Палата представників схвалила його 262 голосами.

"Америка має шанс дати агресору сигнал" - Зеленський очікує, що важелі закону Грема допоможуть змусити рф обрати мир

Україна розраховує, що законопроєкт Ліндсі Грема стане законом і його важелі допоможуть змусити росію обрати мир. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Буквально зараз у Америки є шанс дати агресору правильний сигнал, що справедливий тиск буде й війну потрібно завершувати. Ми розраховуємо, що законопроєкт Ліндсі Грема зрештою таки стане законом і його важелі допоможуть змусити Росію обрати мир. Дякую кожному та кожній, хто підтримує це 

- заявив Зеленський.

Білий дім підтверджує, що Трамп сьогодні підпише закон про "пекельні санкції" проти рф - журналіст18.09.26, 20:24 • 6510 переглядiв

Додамо

Раніше ЗМІ повідомляли, що Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує підписати законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про санкції проти рф, який 262 голосами "за" схвалила Палата представників. 

Нагадаємо

Палата представників США підтримала сенатську редакцію законопроєкту H.R. 5334, який передбачає масштабне посилення санкцій проти росії та можливість запровадження мит до 100% проти країн, що купують російські енергоносії.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
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