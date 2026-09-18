Україна отримала від ЄС 3,3 млрд євро на закупівлю ракет і дронів
Київ • УНН
Україна отримала черговий транш від ЄС у межах Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на закупівлю ракет і дронів.
Україна в межах Ukraine Support Loan отримала черговий транш в 3,3 млрд євро від ЄС. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.
Отримали черговий транш 3,3 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Support Loan
Він зазначив, що кошти буде спрямовано на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів.
Нагадаємо
Європейська Комісія схвалила додаткові 6,1 мільярда євро кредиту для України на закупівлю різної оборонної продукції. Зокрема, мова йде про пакет, який відкриває Україні можливість закуповувати ракети PAC-3 для Patriot, а також фінансувати українські безпілотники та комплектуючі до них.