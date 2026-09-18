путін остаточно перетворив вибори до держдуми на "референдум за війну" - ЦПД

На тлі зростаючої втоми російського суспільства від війни та падіння її реальної підтримки серед населення, диктатор володимир путін вдається до грубих політичних маніпуляцій. Він намагається штучно пов'язати участь у нелегітимних виборах до держдуми з підтримкою російської армії та війни проти України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

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Зазначається, що у своєму зверненні перед початком голосування диктатор закликав росіян прийти на дільниці, назвавши участь у голосуванні "спільним вкладом у перемогу росії".

путін прямо заявив, що результати виборів повинні продемонструвати армії, що "за бійцями стоять мільйони людей". Він також зазначив, що розраховує на "перемогу справжніх патріотів" - насамперед учасників війни проти України - вказують у ЦПД.

Там оцінюють, що подібна риторика свідчить про прагнення кремля перетворити виборчий процес на "референдум на підтримку війни".

"Ототожнюючи участь у голосуванні з "патріотичним обов’язком" і "довірою до військових", кремлівська влада прагне створити ілюзію масової підтримки війни та нав'язати росіянам колективну відповідальність за продовження бойових дій", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

росіяни, які перебувають за кордоном, стикаються з блокуванням доступу до систем дистанційного електронного голосування напередодні виборів до держдуми.

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