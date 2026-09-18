путін остаточно перетворив вибори до держдуми на "референдум за війну" - ЦПД
Київ • УНН
путін закликав росіян голосувати як внесок у перемогу та підтримку армії. ЦПД вважає це спробою перетворити вибори на референдум щодо війни.
На тлі зростаючої втоми російського суспільства від війни та падіння її реальної підтримки серед населення, диктатор володимир путін вдається до грубих політичних маніпуляцій. Він намагається штучно пов'язати участь у нелегітимних виборах до держдуми з підтримкою російської армії та війни проти України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
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Зазначається, що у своєму зверненні перед початком голосування диктатор закликав росіян прийти на дільниці, назвавши участь у голосуванні "спільним вкладом у перемогу росії".
путін прямо заявив, що результати виборів повинні продемонструвати армії, що "за бійцями стоять мільйони людей". Він також зазначив, що розраховує на "перемогу справжніх патріотів" - насамперед учасників війни проти України
Там оцінюють, що подібна риторика свідчить про прагнення кремля перетворити виборчий процес на "референдум на підтримку війни".
"Ототожнюючи участь у голосуванні з "патріотичним обов’язком" і "довірою до військових", кремлівська влада прагне створити ілюзію масової підтримки війни та нав'язати росіянам колективну відповідальність за продовження бойових дій", - резюмують у ЦПД.
Нагадаємо
росіяни, які перебувають за кордоном, стикаються з блокуванням доступу до систем дистанційного електронного голосування напередодні виборів до держдуми.
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