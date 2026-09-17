У Запоріжжі ворожий FPV-дрон атакував швидку, водій та фельдшер поранені - ОВА
Київ • УНН
У Запоріжжі FPV-дрон пошкодив швидку та поранив фельдшера й водія. Кількість постраждалих в автобусі зросла до п’яти, один у важкому стані.
Черговий російський FPV-дрон вдарив по Запоріжжю. Пошкоджена автівка швидкої допомоги, є поранені. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Семікін, передає УНН.
Поранені двоє медиків - фельдшер та водій. Люди, які поспішають на допомогу іншим, самі стали ціллю ворога
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Крім того, голова Запорізької ОВА повідомив, що кількість постраждалих унаслідок атаки російського дрона на пасажирський автобус зросла до п’яти.
Усі госпіталізовані. Один із постраждалих — у важкому стані. Медики роблять усе можливе, щоб допомогти людям
Ворожий FPV-дрон у Запоріжжі атакував пасажирський автобус біля зупинки, троє поранених17.09.26, 17:28 • 13551 перегляд