В Запорожье вражеский FPV-дрон атаковал машину скорой помощи, водитель и фельдшер ранены — ОВА
Киев • УНН
В Запорожье FPV-дрон повредил машину скорой помощи и ранил фельдшера и водителя. Число пострадавших в автобусе возросло до пяти, один находится в тяжёлом состоянии.
Очередной российский FPV-дрон ударил по Запорожью. Повреждён автомобиль скорой помощи, есть раненые. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Семикин, передаёт УНН.
Ранены двое медиков — фельдшер и водитель. Люди, которые спешат на помощь другим, сами стали целью врага
Добавим
Кроме того, глава Запорожской ОВА сообщил, что количество пострадавших в результате атаки российского дрона на пассажирский автобус возросло до пяти.
Все госпитализированы. Один из пострадавших — в тяжёлом состоянии. Медики делают всё возможное, чтобы помочь людям
Вражеский FPV-дрон в Запорожье атаковал пассажирский автобус возле остановки, трое раненых17.09.26, 17:28 • 13702 просмотра