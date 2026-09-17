В Запорожье вражеский FPV-дрон атаковал машину скорой помощи, водитель и фельдшер ранены — ОВА

Очередной российский FPV-дрон ударил по Запорожью. Повреждён автомобиль скорой помощи, есть раненые. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Семикин, передаёт УНН.

Ранены двое медиков — фельдшер и водитель. Люди, которые спешат на помощь другим, сами стали целью врага - сообщил Семикин.

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Кроме того, глава Запорожской ОВА сообщил, что количество пострадавших в результате атаки российского дрона на пассажирский автобус возросло до пяти.

Все госпитализированы. Один из пострадавших — в тяжёлом состоянии. Медики делают всё возможное, чтобы помочь людям - резюмировал Семикин.

Вражеский FPV-дрон в Запорожье атаковал пассажирский автобус возле остановки, трое раненых