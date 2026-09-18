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Техніка

російська атака вщент зруйнувала торговельний центр у Запоріжжі - нові кадри наслідків

Київ • УНН

 • 16516 перегляди

Унаслідок російської атаки в Запоріжжі знищено торговельний центр. Увечері 17 вересня там спалахнула масштабна пожежа, постраждалих попередньо немає.

російська атака вщент зруйнувала торговельний центр у Запоріжжі - нові кадри наслідків

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя вщент зруйновано торговельний центр. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін, інформує УНН.

Деталі

Він також оприлюднив відповідне фото та відео.

Більше немає зручного вибору улюблених продуктів в улюбленому місці. Втрачено місце, яке збирало домогосподарок, трударів по завершенні робочого дня, молоді, яка тусувалася. В масштабах мікрорайону - трагедія. З огляду на цінності нації - невдала спроба ворога нас розхитати. Купимо на ринках. З рук. Чи в інтернеті. Проте матимемо згодом власну ціну за кожний грам. Не здамося. Витримаємо. І - переможемо

- написав Семікін.

У свою чергу співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров також показав кадри наслідків ворожої атаки по торговельному центру Запоріжжя і "те, що залишилось від торгових точок".

Нагадаємо

Увечері 17 вересня російські війська атакували торговельний центр у Запоріжжі. Спалахнула масштабна пожежа, за попередніми даними, постраждалих немає.

У Запоріжжі ворожий FPV-дрон атакував швидку, водій та фельдшер поранені - ОВА17.09.26, 19:08 • 3798 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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