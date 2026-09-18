російська атака вщент зруйнувала торговельний центр у Запоріжжі - нові кадри наслідків

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя вщент зруйновано торговельний центр. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін, інформує УНН.

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Він також оприлюднив відповідне фото та відео.

Більше немає зручного вибору улюблених продуктів в улюбленому місці. Втрачено місце, яке збирало домогосподарок, трударів по завершенні робочого дня, молоді, яка тусувалася. В масштабах мікрорайону - трагедія. З огляду на цінності нації - невдала спроба ворога нас розхитати. Купимо на ринках. З рук. Чи в інтернеті. Проте матимемо згодом власну ціну за кожний грам. Не здамося. Витримаємо. І - переможемо - написав Семікін.

У свою чергу співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров також показав кадри наслідків ворожої атаки по торговельному центру Запоріжжя і "те, що залишилось від торгових точок".

Нагадаємо

Увечері 17 вересня російські війська атакували торговельний центр у Запоріжжі. Спалахнула масштабна пожежа, за попередніми даними, постраждалих немає.

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