Фейкова явка: окупанти заганяють пенсіонерів на "вибори" - ЦПД

росія продовжує пропагандистську кампанію, головна мета якої - заманити жителів тимчасово окупованих територій України на фейкові "вибори" та створити ілюзію їхньої масовості. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

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Зазначається, що експлуатація літніх людей - це класична маніпулятивна технологія ворога.

Через вразливість цієї категорії населення окупанти намагаються створити атмосферу ажіотажу та "всенародної підтримки" голосування, приховуючи реальний примус і фактичну відсутність будь-якого вибору. Жодні постановочні сюжети з пенсіонерами та штучно намальовані показники явки не здатні легітимізувати цей фарс - йдеться у повідомленні.

Вказується, що незаконні "вибори" на окупованих українських територіях є грубим порушенням міжнародного права та черговим злочином кремлівського режиму.

Нагадаємо

Командування російських військ на окупованій частині Запорізької області використовує імена загиблих військовослужбовців для голосування на "виборах" до держдуми рф.

"Яблоко" закликало росіян псувати бюлетені після зняття партії з виборів до держдуми