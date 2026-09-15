Канцлер Німеччини скасовує поїздку до Нью-Йорка через політичний тиск - ЗМІ

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не поїде до Нью-Йорка наступного тижня, як планувалося, оскільки його присутність необхідна в Берліні. Про це повідомило Reuters джерело в уряді Німеччини, передає УНН.

Канцлер-консерватор опинився під тиском після історичного результату ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) на виборах у землі Саксонія-Ангальт 6 вересня; наступним випробуванням для нього стануть вибори ще у двох федеральних землях, що відбудуться цієї неділі.

Мерц мав відвідати сесію Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

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