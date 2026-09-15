Канцлер Німеччини скасовує поїздку до Нью-Йорка через політичний тиск - ЗМІ

$44.640.0251.510.01
ukenru
09:12 • 12 перегляди
Бюджетна прірва у 2027 році: скільки Україні не вистачає і де шукатимуть гроші
06:33 • 11085 перегляди
Дрон рф влучив у рейсовий автобус на Нікопольщині: п’ятеро загиблих, семеро пораненихPhoto
Ексклюзив
06:01 • 16586 перегляди
Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?
04:58 • 14706 перегляди
"Пекельні" санкції проти рф наблизилися до ухвалення у США – залишилося фінальне голосування
04:45 • 14900 перегляди
Німецькі лікарні готуються до війни дронів і масових жертв, Бундесвер очікує до 1000 поранених щодня
04:19 • 14855 перегляди
"АТЕШ" заявив про диверсію на заводі, який виробляє у воронежі компоненти для ракет Х-101 та "Іскандер-К"Video
16 вересня, 02:17 • 19473 перегляди
Україна може отримати ліцензію на виробництво ракет для Patriot, але є нюанс
16 вересня, 01:17 • 17535 перегляди
російський аналог Starlink за пів року так і не дістався робочої орбіти, частину супутників рф уже втратила
16 вересня, 00:16 • 22181 перегляди
На концерт до кобзона відправився генерал, який доповідав путіну про нібито взяття Костянтинівки
15 вересня, 23:37 • 15726 перегляди
США до 30 вересня виведуть останні війська з Іраку, але проіранські угруповання відмовляються роззброюватися
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1.6м/с
51%
753мм
Популярнi новини
Зірка "Божевільних" Джон Гемм стане батьком у 55 років, його дружина вперше вийшла вагітною перед камерами16 вересня, 00:06 • 25016 перегляди
Законопроєкт про жорсткі санкції проти рф вийшов на фінальний розгляд у Палаті представників США16 вересня, 02:55 • 19556 перегляди
Ракета “Іскандер”: дальність, швидкість, модифікаціїPhoto03:45 • 16618 перегляди
Скільки військових і техніки втратила росія за добу – дані ГенштабуPhoto04:08 • 7050 перегляди
Від фольги до риболовецьких сіток: як абсолютно побутові предмети знайшли свою роль у війні06:59 • 7076 перегляди
Публікації
Бюджетна прірва у 2027 році: скільки Україні не вистачає і де шукатимуть гроші09:12 • 12 перегляди
Від фольги до риболовецьких сіток: як абсолютно побутові предмети знайшли свою роль у війні06:59 • 7230 перегляди
Чи матиме затягування справи Odrex наслідки для адвокатів?
Ексклюзив
06:01 • 16586 перегляди
Ракета “Іскандер”: дальність, швидкість, модифікаціїPhoto03:45 • 16718 перегляди
Міжнародний день демократії: чому це свято актуальне й сьогодні15 вересня, 15:14 • 32315 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ліндсі Грем
Володимир Зеленський
Роксолана Підласа
Дональд Трамп-молодший
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Німеччина
Саудівська Аравія
Реклама
УНН Lite
Зірка "Божевільних" Джон Гемм стане батьком у 55 років, його дружина вперше вийшла вагітною перед камерами16 вересня, 00:06 • 25117 перегляди
Стіва Карелла назвали одним із найпривабливіших зрілих чоловіків Голлівуду – актор відреагував на новий статус15 вересня, 23:07 • 27018 перегляди
Чака Норріса, Роберта Редфорда та зірку "Баффі" "забули" вшанувати на "Еммі-2026"15 вересня, 22:05 • 25726 перегляди
Келлі Осборн заявила, що ніколи не помириться зі старшою сестрою і пояснила чому15 вересня, 21:06 • 26204 перегляди
Євробачення-2027: Україна розпочала прийом заявок на національний відбір15 вересня, 11:29 • 43201 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
SpaceX Starship

Канцлер Німеччини скасовує поїздку до Нью-Йорка через політичний тиск - ЗМІ

Київ • УНН

 • 14191 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не відвідає сесію Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Він залишиться в Берліні напередодні важливих виборів.

Канцлер Німеччини скасовує поїздку до Нью-Йорка через політичний тиск - ЗМІ
AP Photo

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не поїде до Нью-Йорка наступного тижня, як планувалося, оскільки його присутність необхідна в Берліні. Про це повідомило Reuters джерело в уряді Німеччини, передає УНН.

Канцлер-консерватор опинився під тиском після історичного результату ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) на виборах у землі Саксонія-Ангальт 6 вересня; наступним випробуванням для нього стануть вибори ще у двох федеральних землях, що відбудуться цієї неділі.

Мерц мав відвідати сесію Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Мерц скасував телефонну розмову з Трампом - ЗМІ назвали причину09.09.26, 18:10 • 6540 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Альтернатива для Німеччини
Генеральна Асамблея ООН
Reuters
Фрідріх Мерц
Нью-Йорк
Берлін