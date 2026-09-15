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Канцлер Германии отменяет поездку в Нью-Йорк из-за политического давления — СМИ

Киев • УНН

 • 14235 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц не посетит сессию Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он останется в Берлине накануне важных выборов.

Канцлер Германии отменяет поездку в Нью-Йорк из-за политического давления — СМИ
AP Photo

Канцлер Германии Фридрих Мерц не поедет в Нью-Йорк на следующей неделе, как планировалось, поскольку его присутствие необходимо в Берлине. Об этом Reuters сообщил источник в правительстве Германии, передает УНН.

Канцлер-консерватор оказался под давлением после исторического результата ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD) на выборах в земле Саксония-Анхальт 6 сентября; следующим испытанием для него станут выборы еще в двух федеральных землях, которые состоятся в это воскресенье.

Мерц должен был посетить сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Мерц отменил телефонный разговор с Трампом — СМИ назвали причину09.09.26, 18:10 • 6542 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
Альтернатива для Германии
Генеральная Ассамблея ООН
Reuters
Фридрих Мерц
Нью-Йорк
Берлин