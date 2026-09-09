Мерц скасував телефонну розмову з Трампом - ЗМІ назвали причину

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент США Дональд Трамп планували переговори 8 вересня, але розмову несподівано вирішили перенести на поки що не визначену дату. Офіційну причину ще не названо, передає УНН із посиланням на Bild.

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Прессекретар німецького уряду Штефан Корнеліус, однак, дав зрозуміти, що справа не просто у розбіжності графіків.

Можлива причина – реакція Білого дому на перемогу партії "Альтернатива для Німеччини" на регіональних виборах, передбачають у редакції BILD. Трамп привітав успіх АдГ — політичних супротивників Мерца. Президент США написав у Truth Social: "Вау, у популістської партії в Німеччині була справді велика ніч". До цього Трамп додав абревіатуру "MGGA!!!" - очевидно, за аналогією зі своїм знаменитим "Make America Great Again" та у значенні "Make Germany Great Again". Трамп не назвав АдГ прямо, але написав: "Вони на підйомі".

Чи пов'язане перенесення розмови з постом Трампа, Корнеліус не захотів коментувати. Він лише послався на позицію, яку Мерц вже неодноразово ясно висловлював раніше: канцлер в "абстрактній формі" неодноразово вказував, "що втручання чи коментарі щодо внутрішньополітичної ситуації в Німеччині, особливо у зв'язку з виборами", для нього є "неприйнятними".

СДПН вимагає реакції на висловлювання президента США

Додатковий тиск на Мерца чинить СДПН. Керівник фракції партії у Бундестазі Дірк Візі зажадав чіткої реакції федерального уряду на висловлювання Трампа. "Тут треба поговорити відверто. Таке втручання є неприпустимим. Я думаю, ми [...] не можемо з цим миритися", - сказав Візе.

Візе навіть провів порівняння: що було б, якби німецький уряд відсвяткував перемогу демократа на виборах губернатора у США? "Думаю, тоді Truth Social здригався б від реакції президента США", - відповів він на своє запитання.

Видання зауважує, що розмова Мерца і Трампа мала бути присвячена зовсім іншому приводу: 25-й річниці терористичних атак 11 вересня 2001 року. За словами Корнеліуса, канцлеру важливо, щоб США й надалі могли розраховувати на повну солідарність Німеччини та Європи.

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