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Мерц скасував телефонну розмову з Трампом - ЗМІ назвали причину

Київ • УНН

 • 1436 перегляди

Переговори Мерца і Трампа 8 вересня перенесли без нової дати. У Берліні не виключають зв’язку з підтримкою Трампом АдГ.

Мерц скасував телефонну розмову з Трампом - ЗМІ назвали причину

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент США Дональд Трамп планували переговори 8 вересня, але розмову несподівано вирішили перенести на поки що не визначену дату. Офіційну причину ще не названо, передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

Прессекретар німецького уряду Штефан Корнеліус, однак, дав зрозуміти, що справа не просто у розбіжності графіків.

Можлива причина – реакція Білого дому на перемогу партії "Альтернатива для Німеччини" на регіональних виборах, передбачають у редакції BILD. Трамп привітав успіх АдГ — політичних супротивників Мерца. Президент США написав у Truth Social: "Вау, у популістської партії в Німеччині була справді велика ніч". До цього Трамп додав абревіатуру "MGGA!!!" - очевидно, за аналогією зі своїм знаменитим "Make America Great Again" та у значенні "Make Germany Great Again". Трамп не назвав АдГ прямо, але написав: "Вони на підйомі".

Чи пов'язане перенесення розмови з постом Трампа, Корнеліус не захотів коментувати. Він лише послався на позицію, яку Мерц вже неодноразово ясно висловлював раніше: канцлер в "абстрактній формі" неодноразово вказував, "що втручання чи коментарі щодо внутрішньополітичної ситуації в Німеччині, особливо у зв'язку з виборами", для нього є "неприйнятними".

СДПН вимагає реакції на висловлювання президента США

Додатковий тиск на Мерца чинить СДПН. Керівник фракції партії у Бундестазі Дірк Візі зажадав чіткої реакції федерального уряду на висловлювання Трампа. "Тут треба поговорити відверто. Таке втручання є неприпустимим. Я думаю, ми [...] не можемо з цим миритися", - сказав Візе.

Візе навіть провів порівняння: що було б, якби німецький уряд відсвяткував перемогу демократа на виборах губернатора у США? "Думаю, тоді Truth Social здригався б від реакції президента США", - відповів він на своє запитання.

Видання зауважує, що розмова Мерца і Трампа мала бути присвячена зовсім іншому приводу: 25-й річниці терористичних атак 11 вересня 2001 року. За словами Корнеліуса, канцлеру важливо, щоб США й надалі могли розраховувати на повну солідарність Німеччини та Європи.

Трамп привітав зростання підтримки AfD у Німеччині – партія виступає проти допомоги Україні09.09.26, 06:49 • 20557 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Теракт
Вибори в США
Альтернатива для Німеччини
Соціал-демократична партія Німеччини
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Німеччина
Сполучені Штати Америки