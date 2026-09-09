Трамп привітав зростання підтримки AfD у Німеччині – партія виступає проти допомоги Україні
Київ • УНН
AfD отримала 44% на виборах у Саксонії-Ангальт і майже подвоїла підтримку. Трамп назвав результат партії чудовим.
Президент США Дональд Трамп привітав різке зростання підтримки ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD), яка виступає проти військової допомоги Україні та закликає до відновлення відносин із росією. На земельних виборах у Саксонії-Ангальт партія отримала 44% голосів, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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За даними видання, AfD більш ніж удвічі збільшила свою підтримку та випередила Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца. Партії не вистачило лише 3 мандатів до абсолютної більшості в земельному парламенті.
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