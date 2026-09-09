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Трамп привітав зростання підтримки AfD у Німеччині – партія виступає проти допомоги Україні
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Financial Times

Трамп привітав зростання підтримки AfD у Німеччині – партія виступає проти допомоги Україні

Київ • УНН

 • 1462 перегляди

AfD отримала 44% на виборах у Саксонії-Ангальт і майже подвоїла підтримку. Трамп назвав результат партії чудовим.

Трамп привітав зростання підтримки AfD у Німеччині – партія виступає проти допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп привітав різке зростання підтримки ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD), яка виступає проти військової допомоги Україні та закликає до відновлення відносин із росією. На земельних виборах у Саксонії-Ангальт партія отримала 44% голосів, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними видання, AfD більш ніж удвічі збільшила свою підтримку та випередила Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца. Партії не вистачило лише 3 мандатів до абсолютної більшості в земельному парламенті.

Популістська партія в Німеччині щойно провела справді чудовий вечір. Вони нарешті втомилися від абсолютно жахливих імміграційних правил і норм, які так сильно зашкодили Німеччині

– написав Трамп у соцмережах.

Він також додав "MGGA!!!", обігравши свій політичний слоган MAGA у німецькому контексті.

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Результат голосування став ударом по Мерцу та ХДС. Водночас окремі структури AfD німецька внутрішня розвідка вважає правою загрозою конституційному ладу.

Представники адміністрації Трампа й раніше публічно підтримували AfD. У 2025 році віцепрезидент США Джей Ді Венс зустрічався зі співголовою партії Аліс Вайдель, що тоді викликало критику з боку німецьких посадовців.

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Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Альтернатива для Німеччини
Християнсько-демократичний союз (Німеччина)
Джей Ді Венс
Bloomberg
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