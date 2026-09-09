Трамп приветствовал рост поддержки AfD в Германии — партия выступает против помощи Украине
Киев • УНН
AfD получила 44% на выборах в Саксонии-Анхальт и почти вдвое увеличила поддержку. Трамп назвал результат партии великолепным.
Президент США Дональд Трамп приветствовал резкий рост поддержки ультраправой «Альтернативы для Германии» (AfD), которая выступает против военной помощи Украине и призывает к восстановлению отношений с Россией. На земельных выборах в Саксонии-Анхальт партия получила 44% голосов, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным издания, AfD более чем вдвое увеличила свою поддержку и опередила Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца. Партии не хватило лишь 3 мандатов до абсолютного большинства в земельном парламенте.
Популистская партия в Германии только что провела по-настоящему великолепный вечер. Они наконец устали от абсолютно ужасных иммиграционных правил и норм, которые так сильно навредили Германии
Он также добавил «MGGA!!!», обыграв свой политический слоган MAGA в немецком контексте.
Лишь идиоты или предатели могут радоваться триумфу АдГ в Германии — Туск07.09.26, 07:15 • 18359 просмотров
Результат голосования стал ударом по Мерцу и ХДС. В то же время отдельные структуры AfD немецкая внутренняя разведка считает угрозой конституционному строю справа.
Представители администрации Трампа и ранее публично поддерживали AfD. В 2025 году вице-президент США Джей Ди Вэнс встречался с сопредседателем партии Алис Вайдель, что тогда вызвало критику со стороны немецких должностных лиц.
Германия передаст Украине дополнительные ракеты для Patriot из запасов Бундесвера — Писториус08.09.26, 17:00 • 2888 просмотров