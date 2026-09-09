Трамп приветствовал рост поддержки AfD в Германии — партия выступает против помощи Украине

Принца Гарри и Меган Маркл удивило решение короля Карла III относительно их статуса

Принца Гарри и Меган Маркл удивило решение короля Карла III относительно их статуса

Принца Гарри и Меган Маркл удивило решение короля Карла III относительно их статуса

Принца Гарри и Меган Маркл удивило решение короля Карла III относительно их статуса