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Financial Times

Трамп приветствовал рост поддержки AfD в Германии — партия выступает против помощи Украине

Киев • УНН

 • 5288 просмотра

AfD получила 44% на выборах в Саксонии-Анхальт и почти вдвое увеличила поддержку. Трамп назвал результат партии великолепным.

Трамп приветствовал рост поддержки AfD в Германии — партия выступает против помощи Украине

Президент США Дональд Трамп приветствовал резкий рост поддержки ультраправой «Альтернативы для Германии» (AfD), которая выступает против военной помощи Украине и призывает к восстановлению отношений с Россией. На земельных выборах в Саксонии-Анхальт партия получила 44% голосов, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным издания, AfD более чем вдвое увеличила свою поддержку и опередила Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца. Партии не хватило лишь 3 мандатов до абсолютного большинства в земельном парламенте.

Популистская партия в Германии только что провела по-настоящему великолепный вечер. Они наконец устали от абсолютно ужасных иммиграционных правил и норм, которые так сильно навредили Германии

— написал Трамп в социальных сетях.

Он также добавил «MGGA!!!», обыграв свой политический слоган MAGA в немецком контексте.

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Результат голосования стал ударом по Мерцу и ХДС. В то же время отдельные структуры AfD немецкая внутренняя разведка считает угрозой конституционному строю справа.

Представители администрации Трампа и ранее публично поддерживали AfD. В 2025 году вице-президент США Джей Ди Вэнс встречался с сопредседателем партии Алис Вайдель, что тогда вызвало критику со стороны немецких должностных лиц.

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Степан Гафтко

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