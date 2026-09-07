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Лишь идиоты или предатели могут радоваться триумфу АдГ в Германии — Туск

Киев • УНН

 • 1394 просмотра

Дональд Туск заявил, что радоваться триумфу АдГ в Германии могут лишь идиоты или предатели. В этом контексте он упомянул партии «Конфедерация» и «Право и справедливость».

Лишь идиоты или предатели могут радоваться триумфу АдГ в Германии — Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск резко высказался о польских сторонниках ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдН). Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети X, сообщает УНН.

Детали

По словам Туска, в Польше «только идиоты или предатели могут радоваться триумфу АдН в Германии».

Как отметил глава польского правительства, сторонников немецкой АдН «немного набралось» в оппозиционных политических силах «Конфедерация» и «Право и справедливость».

Напомним

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу в восточной земле Саксония-Анхальт.

В партии Ле Пен угрожают прекратить помощь Франции Киеву после победы на выборах06.09.26, 04:55 • 16826 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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