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Партія AfD здобула історичну перемогу на земельних виборах у Німеччині

Київ • УНН

 • 820 перегляди

AfD набрала 44,5% голосів на виборах у Саксонії-Ангальт проти 20,8% у 2021 році. ХДС Мерца отримав 18,5%.

Партія AfD здобула історичну перемогу на земельних виборах у Німеччині

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) здобула історичну перемогу у східній землі Саксонія-Ангальт, свідчать дані екзитполів у неділю. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання це стало ударом для консерваторів канцлера Фрідріха Мерца, однак наразі незрозуміло, чи буде цього результату достатньо для формування уряду.

За даними екзитполів телеканалу ARD, AfD набрала 44,5% голосів проти 20,8% у 2021 році.

Християнсько-демократичний союз (ХДС) Мерца отримав 18,5% голосів проти 37,1% у 2021 році. Це стало серйозною невдачею у землі, якою консерватори керують із 2002 року.

Більшість партій виключили можливість входження до коаліції на чолі з AfD, а це означає, що партії, ймовірно, знадобиться більшість місць у парламенті, щоб прийти до влади.

Нагадаємо

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Ольга Розгон

СуспільствоПолітика
Альтернатива для Німеччини
Християнсько-демократичний союз (Німеччина)
Фрідріх Мерц
Німеччина