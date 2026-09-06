Партія AfD здобула історичну перемогу на земельних виборах у Німеччині
Київ • УНН
AfD набрала 44,5% голосів на виборах у Саксонії-Ангальт проти 20,8% у 2021 році. ХДС Мерца отримав 18,5%.
Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) здобула історичну перемогу у східній землі Саксонія-Ангальт, свідчать дані екзитполів у неділю. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
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Як зазначає видання це стало ударом для консерваторів канцлера Фрідріха Мерца, однак наразі незрозуміло, чи буде цього результату достатньо для формування уряду.
За даними екзитполів телеканалу ARD, AfD набрала 44,5% голосів проти 20,8% у 2021 році.
Християнсько-демократичний союз (ХДС) Мерца отримав 18,5% голосів проти 37,1% у 2021 році. Це стало серйозною невдачею у землі, якою консерватори керують із 2002 року.
Більшість партій виключили можливість входження до коаліції на чолі з AfD, а це означає, що партії, ймовірно, знадобиться більшість місць у парламенті, щоб прийти до влади.
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