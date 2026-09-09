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The Guardian
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У Німеччині заявили, що українським чоловікам призовного віку час повертатися додому

Київ • УНН

 • 20195 перегляди

Глава МЗС Німеччини заявив, що українські чоловіки призовного віку мають повернутися додому. Берлін може допомогти Києву встановити їхні дані.

У Німеччині заявили, що українським чоловікам призовного віку час повертатися додому

Українські чоловіки призовного віку, які перебувають у Німеччині, повинні повернутися в Україну, а Берлін може допомогти Києву встановити, хто з них перебуває в країні. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами Вадефуля, німецька влада має інформацію про людей, які офіційно проживають у країні, зареєстровані або отримують соціальні виплати.

Зрештою, ми знаємо, хто тут живе, хто, наприклад, отримує соціальні виплати або хто тут зареєстрований і має статус резидента

– сказав він.

Водночас глава німецького МЗС наголосив, що Берлін продовжуватиме підтримувати Україну. За його словами, під час візиту минулого місяця він запевнив президента Володимира Зеленського у подальшій допомозі в протистоянні росії.

Берлін хоче більше замовлень для німецьких компаній

Вадефуль також заявив, що німецьким платникам податків необхідно пояснювати витрати на підтримку України, тому оборонна промисловість Німеччини має брати участь у закупівлях.

Наразі ми не зовсім задоволені рівнем замовлень, які отримуємо в Німеччині

– зазначив міністр.

Його заяви пролунали на тлі нового загострення відносин Берліна з москвою після того, як Німеччина звинуватила росію у спробі атаки безпілотника на аеропорт Лейпцига/Галле у серпні. Росія ці звинувачення заперечує.

Німеччина передасть Україні додаткові ракети для Patriot із запасів Бундесверу - Пісторіус08.09.26, 17:00 • 3156 переглядiв

Степан Гафтко

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