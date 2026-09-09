У Німеччині заявили, що українським чоловікам призовного віку час повертатися додому

У Києві кількість жертв нічної атаки рф зросла до п’яти, а кількість поранених - до 35

У Києві кількість жертв нічної атаки рф зросла до п’яти, а кількість поранених - до 35

У Києві кількість жертв нічної атаки рф зросла до п’яти, а кількість поранених - до 35

У Києві кількість жертв нічної атаки рф зросла до п’яти, а кількість поранених - до 35