У Німеччині заявили, що українським чоловікам призовного віку час повертатися додому
Київ • УНН
Глава МЗС Німеччини заявив, що українські чоловіки призовного віку мають повернутися додому. Берлін може допомогти Києву встановити їхні дані.
Українські чоловіки призовного віку, які перебувають у Німеччині, повинні повернутися в Україну, а Берлін може допомогти Києву встановити, хто з них перебуває в країні. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє Reuters, пише УНН.
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За словами Вадефуля, німецька влада має інформацію про людей, які офіційно проживають у країні, зареєстровані або отримують соціальні виплати.
Зрештою, ми знаємо, хто тут живе, хто, наприклад, отримує соціальні виплати або хто тут зареєстрований і має статус резидента
Водночас глава німецького МЗС наголосив, що Берлін продовжуватиме підтримувати Україну. За його словами, під час візиту минулого місяця він запевнив президента Володимира Зеленського у подальшій допомозі в протистоянні росії.
Берлін хоче більше замовлень для німецьких компаній
Вадефуль також заявив, що німецьким платникам податків необхідно пояснювати витрати на підтримку України, тому оборонна промисловість Німеччини має брати участь у закупівлях.
Наразі ми не зовсім задоволені рівнем замовлень, які отримуємо в Німеччині
Його заяви пролунали на тлі нового загострення відносин Берліна з москвою після того, як Німеччина звинуватила росію у спробі атаки безпілотника на аеропорт Лейпцига/Галле у серпні. Росія ці звинувачення заперечує.
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