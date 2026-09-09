США заявили про знищення 5 іранських нафтових танкерів
Київ • УНН
США заявили, що знищили п’ять іранських танкерів після ракетних атак КВІР на американський корабель. Іран пригрозив ударами у відповідь.
Американські військові у вівторок знищили 5 іранських танкерів, які перевозили сиру нафту. У Центральному командуванні США заявили, що удари стали відповіддю на спроби Корпусу вартових ісламської революції атакувати американський військовий корабель балістичними ракетами, пише УНН.
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За даними CENTCOM, протягом останніх 2 днів іранські сили двічі намагалися завдати ракетного удару по кораблю ВМС США. Судно ухилилося від атак, ніхто з американських військових не постраждав.
Раніше Reuters і CNN повідомляли про американські удари по кількох іранських танкерах, пов'язаних із КВІР. Атаки відновилися після 2-денної паузи.
Іран пригрозив ударами у відповідь
Іранське агентство Tasnim повідомило про влучання американської ракети в танкер за 6 км від головного нафтового термінала країни на острові Харк. Ще один танкер, за даними іранських державних ЗМІ, атакували поблизу порту Джаск в Оманській затоці.
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Після цього КВІР пригрозив атакувати танкери в портах Кувейту та Бахрейну і закликав їхні екіпажі евакуюватися. Пізніше КВІР також заявив про удар балістичними ракетами по американській базі Аль-Азрак у Йорданії, однак йорданська сторона наразі цього не підтвердила.
Іран продовжує намагатися завдавати ударів по американських військово-морських кораблях, і щоразу, коли вони це робитимуть або намагатимуться це зробити, вони втрачатимуть танкери
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