США заявили об уничтожении 5 иранских нефтяных танкеров

Американские военные во вторник уничтожили 5 иранских танкеров, перевозивших сырую нефть. В Центральном командовании США заявили, что удары стали ответом на попытки Корпуса стражей исламской революции атаковать американский военный корабль баллистическими ракетами, пишет УНН.

По данным CENTCOM, в течение последних 2 дней иранские силы дважды пытались нанести ракетный удар по кораблю ВМС США. Судно уклонилось от атак, никто из американских военнослужащих не пострадал.

Ранее Reuters и CNN сообщали об американских ударах по нескольким иранским танкерам, связанным с КСИР. Атаки возобновились после 2-дневной паузы.

Иранское агентство Tasnim сообщило о попадании американской ракеты в танкер в 6 км от главного нефтяного терминала страны на острове Харк. Еще один танкер, по данным иранских государственных СМИ, атаковали вблизи порта Джаск в Оманском заливе.

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После этого КСИР пригрозил атаковать танкеры в портах Кувейта и Бахрейна и призвал их экипажи эвакуироваться. Позже КСИР также заявил об ударе баллистическими ракетами по американской базе Аль-Азрак в Иордании, однако иорданская сторона пока этого не подтвердила.

Иран продолжает пытаться наносить удары по американским военным кораблям, и каждый раз, когда они будут это делать или пытаться это сделать, они будут терять танкеры