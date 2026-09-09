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MIM-104 Patriot

США заявили об уничтожении 5 иранских нефтяных танкеров

Киев • УНН

 • 3600 просмотра

США заявили, что уничтожили пять иранских танкеров после ракетных атак КСИР на американский корабль. Иран пригрозил ответными ударами.

США заявили об уничтожении 5 иранских нефтяных танкеров

Американские военные во вторник уничтожили 5 иранских танкеров, перевозивших сырую нефть. В Центральном командовании США заявили, что удары стали ответом на попытки Корпуса стражей исламской революции атаковать американский военный корабль баллистическими ракетами, пишет УНН.

Детали

По данным CENTCOM, в течение последних 2 дней иранские силы дважды пытались нанести ракетный удар по кораблю ВМС США. Судно уклонилось от атак, никто из американских военнослужащих не пострадал.

Ранее Reuters и CNN сообщали об американских ударах по нескольким иранским танкерам, связанным с КСИР. Атаки возобновились после 2-дневной паузы.

Иран пригрозил ударами в ответ

Иранское агентство Tasnim сообщило о попадании американской ракеты в танкер в 6 км от главного нефтяного терминала страны на острове Харк. Еще один танкер, по данным иранских государственных СМИ, атаковали вблизи порта Джаск в Оманском заливе.

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После этого КСИР пригрозил атаковать танкеры в портах Кувейта и Бахрейна и призвал их экипажи эвакуироваться. Позже КСИР также заявил об ударе баллистическими ракетами по американской базе Аль-Азрак в Иордании, однако иорданская сторона пока этого не подтвердила.

Иран продолжает пытаться наносить удары по американским военным кораблям, и каждый раз, когда они будут это делать или пытаться это сделать, они будут терять танкеры

– заявил госсекретарь США Марко Рубио.

США начали наносить удары по иранским нефтяным танкерам — в Вашингтоне раскрыли новую стратегию давления08.09.26, 23:44 • 1738 просмотров

Степан Гафтко

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