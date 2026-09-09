США заявили об уничтожении 5 иранских нефтяных танкеров
Киев • УНН
США заявили, что уничтожили пять иранских танкеров после ракетных атак КСИР на американский корабль. Иран пригрозил ответными ударами.
Американские военные во вторник уничтожили 5 иранских танкеров, перевозивших сырую нефть. В Центральном командовании США заявили, что удары стали ответом на попытки Корпуса стражей исламской революции атаковать американский военный корабль баллистическими ракетами, пишет УНН.
Детали
По данным CENTCOM, в течение последних 2 дней иранские силы дважды пытались нанести ракетный удар по кораблю ВМС США. Судно уклонилось от атак, никто из американских военнослужащих не пострадал.
Ранее Reuters и CNN сообщали об американских ударах по нескольким иранским танкерам, связанным с КСИР. Атаки возобновились после 2-дневной паузы.
Иран пригрозил ударами в ответ
Иранское агентство Tasnim сообщило о попадании американской ракеты в танкер в 6 км от главного нефтяного терминала страны на острове Харк. Еще один танкер, по данным иранских государственных СМИ, атаковали вблизи порта Джаск в Оманском заливе.
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После этого КСИР пригрозил атаковать танкеры в портах Кувейта и Бахрейна и призвал их экипажи эвакуироваться. Позже КСИР также заявил об ударе баллистическими ракетами по американской базе Аль-Азрак в Иордании, однако иорданская сторона пока этого не подтвердила.
Иран продолжает пытаться наносить удары по американским военным кораблям, и каждый раз, когда они будут это делать или пытаться это сделать, они будут терять танкеры
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