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Фокс Ньюс

США начали наносить удары по иранским нефтяным танкерам — в Вашингтоне раскрыли новую стратегию давления

Киев • УНН

 • 686 просмотра

Американские силы заявили об уничтожении или повреждении трех иранских нефтяных танкеров. В Вашингтоне назвали это ответом на запуск ракеты Ираном.

США начали наносить удары по иранским нефтяным танкерам — в Вашингтоне раскрыли новую стратегию давления

Американские военные нанесли удары по иранским нефтяным танкерам вблизи острова Харк и города Джаск, усиливая экономическое давление на Тегеран. Стратегия США предусматривает уничтожение или вывод из строя судов, перевозящих иранскую нефть, сообщает Fox News, пишет УНН.

Подробности

По данным американских чиновников, целями стали танкеры, связанные с экспортом нефти из Ирана.

Это является частью более масштабных усилий по оказанию экономического давления на Иран. Стратегия предусматривает потопление и вывод из строя иранских танкеров с сырой нефтью

– заявил один из собеседников Fox News.

Удары должны усилить экономическое давление на Тегеран

CENTCOM сообщило, что американские силы вывели из строя танкеры M/T Downy вблизи острова Харк и M/T Stark 1 неподалёку от Джаска. Ещё одно судно – M/T Kylo – было уничтожено в Оманском заливе после того, как экипажу приказали покинуть его.

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По версии американского командования, операция стала ответом на запуск Ираном баллистических ракет в направлении 2 кораблей ВМС США. Американские военные заявили, что корабли избежали ударов, а среди личного состава пострадавших не было.

Остров Харк имеет особое значение для нефтяной отрасли Ирана – через расположенный там терминал проходит основная часть экспорта иранской нефти. Именно поэтому удары по танкерам могут стать одним из ключевых инструментов Вашингтона для сокращения нефтяных доходов Тегерана.

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Степан Гафтко

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