США начали наносить удары по иранским нефтяным танкерам — в Вашингтоне раскрыли новую стратегию давления
Киев • УНН
Американские силы заявили об уничтожении или повреждении трех иранских нефтяных танкеров. В Вашингтоне назвали это ответом на запуск ракеты Ираном.
Американские военные нанесли удары по иранским нефтяным танкерам вблизи острова Харк и города Джаск, усиливая экономическое давление на Тегеран. Стратегия США предусматривает уничтожение или вывод из строя судов, перевозящих иранскую нефть, сообщает Fox News, пишет УНН.
Подробности
По данным американских чиновников, целями стали танкеры, связанные с экспортом нефти из Ирана.
Это является частью более масштабных усилий по оказанию экономического давления на Иран. Стратегия предусматривает потопление и вывод из строя иранских танкеров с сырой нефтью
Удары должны усилить экономическое давление на Тегеран
CENTCOM сообщило, что американские силы вывели из строя танкеры M/T Downy вблизи острова Харк и M/T Stark 1 неподалёку от Джаска. Ещё одно судно – M/T Kylo – было уничтожено в Оманском заливе после того, как экипажу приказали покинуть его.
Иран заявил о захвате американского подводного беспилотника08.09.26, 21:44 • 1818 просмотров
По версии американского командования, операция стала ответом на запуск Ираном баллистических ракет в направлении 2 кораблей ВМС США. Американские военные заявили, что корабли избежали ударов, а среди личного состава пострадавших не было.
Остров Харк имеет особое значение для нефтяной отрасли Ирана – через расположенный там терминал проходит основная часть экспорта иранской нефти. Именно поэтому удары по танкерам могут стать одним из ключевых инструментов Вашингтона для сокращения нефтяных доходов Тегерана.
Удары хуситов по Саудовской Аравии - 73 раненых, суда в Красном море заблокированы08.09.26, 09:28 • 4578 просмотров