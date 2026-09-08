США начали наносить удары по иранским нефтяным танкерам — в Вашингтоне раскрыли новую стратегию давления

Американские военные нанесли удары по иранским нефтяным танкерам вблизи острова Харк и города Джаск, усиливая экономическое давление на Тегеран. Стратегия США предусматривает уничтожение или вывод из строя судов, перевозящих иранскую нефть, сообщает Fox News, пишет УНН.

По данным американских чиновников, целями стали танкеры, связанные с экспортом нефти из Ирана.

Это является частью более масштабных усилий по оказанию экономического давления на Иран. Стратегия предусматривает потопление и вывод из строя иранских танкеров с сырой нефтью