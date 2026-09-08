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Иран заявил о захвате американского подводного беспилотника

Киев • УНН

 • 1336 просмотра

Иранские государственные СМИ заявили, что ВМС КСИР захватили американский беспилотный подводный аппарат вблизи Ормузского пролива. США заявление не прокомментировали.

Иран заявил о захвате американского подводного беспилотника

Иран утверждает, что захватил американский беспилотный подводный аппарат у входа в Ормузский пролив. Об этом говорится в сообщениях государственных СМИ Ирана, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

В сообщениях ссылаются на ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана.

США не отреагировали на эти заявления.

Информационное агентство IRNA сообщило, что подводный аппарат был захвачен в рамках «разведывательной операции» и что фотографии будут «опубликованы в ближайшее время».

США нанесли удары по трём иранским танкерам для перевозки сырой нефти05.09.26, 18:17 • 6305 просмотров

Антонина Туманова

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Иран