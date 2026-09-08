Иран заявил о захвате американского подводного беспилотника
Киев • УНН
Иранские государственные СМИ заявили, что ВМС КСИР захватили американский беспилотный подводный аппарат вблизи Ормузского пролива. США заявление не прокомментировали.
Иран утверждает, что захватил американский беспилотный подводный аппарат у входа в Ормузский пролив. Об этом говорится в сообщениях государственных СМИ Ирана, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
В сообщениях ссылаются на ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана.
США не отреагировали на эти заявления.
Информационное агентство IRNA сообщило, что подводный аппарат был захвачен в рамках «разведывательной операции» и что фотографии будут «опубликованы в ближайшее время».
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