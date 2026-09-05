США нанесли удары по трём иранским танкерам для перевозки сырой нефти

В субботу американские силы нанесли удар по трём иранским танкерам, перевозившим сырую нефть, после того как Иран выпустил баллистические ракеты по двум кораблям ВМС США. Об этом сообщило Центральное командование США, передаёт УНН.

По данным Центрального командования, никто из американских военнослужащих не пострадал.

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"Пусть послание для КСИР будет чётким: если вы стреляете по двум нашим кораблям, мы нанесём вам ещё больший экономический ущерб — уничтожим три ваших. Мы без колебаний будем защищать американские силы, а при необходимости уничтожим ограниченный и незащищённый нефтяной флот Ирана", — адмирал Брэд Купер.

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