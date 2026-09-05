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США завдали ударів по трьох іранських танкерах для перевезення сирої нафти

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Американські сили атакували три іранські танкери з нафтою після удару Ірану по двох кораблях ВМС США. Постраждалих серед американців немає.

США завдали ударів по трьох іранських танкерах для перевезення сирої нафти

У суботу американські сили завдали удару по трьох іранських танкерах, що перевозили сиру нафту, після того, як Іран випустив балістичні ракети по двох кораблях ВМС США. Про це повідомило Центральне командування США, передає УНН.

За даними Центрального командування, ніхто з американських військовослужбовців не постраждав.

Ознак готовності Ірану до угоди зі США мало - NYT05.09.26, 13:26 • 2648 переглядiв

"Нехай послання для КВІР буде чітким: якщо ви стріляєте по двох наших кораблях, ми завдамо вам ще більшої економічної шкоди — знищимо три ваших. Ми без вагань захищатимемо американські сили, а за необхідності знищимо обмежений та незахищений нафтовий флот Ірану", — адмірал Бред Купер.

Бессент спрогнозував обвал цін на нафту до $40 після завершення війни з Іраном05.09.26, 04:16 • 16042 перегляди

Антоніна Туманова

Світ
Центральне Командування Збройних сил США
Сполучені Штати Америки
Іран