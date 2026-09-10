$44.470.0051.640.04
ukenru
04:58 • 11440 перегляди
Ветеранів західного спецназу запідозрили у підготовці російських військових до війни проти України – The Telegraph
04:35 • 11672 перегляди
Зеленський разом із першою леді відвідує Канаду, названо програму візиту
04:21 • 10547 перегляди
У махачкалі під час атаки дронів пролунали вибухи біля морського порту та театру – OSINTVideo
02:57 • 14048 перегляди
рф має заплатити Україні десятки мільярдів євро за злочини – у ПАРЄ запропонували, як забрати гроші
02:40 • 13535 перегляди
Український "Корал" може збивати балістичні ракети – у Defense Express пояснили принцип перехопленняPhoto
01:18 • 12668 перегляди
москва не справляється з українськими дронами, тому до боротьби з ними залучать резервістів
00:17 • 13526 перегляди
У Польщі показали свій "Залізний купол на мінімалках" проти російських ракет і дронівPhoto
9 вересня, 23:31 • 13430 перегляди
У Хмельницькому під час повторної детонації на місці російської атаки постраждали 4 рятувальникиVideo
9 вересня, 23:27 • 11905 перегляди
росія атакувала Кривий Ріг дронами на 5 локаціях, є поранені та значні руйнування
9 вересня, 23:18 • 11037 перегляди
Іран і США розширили взаємні удари, Тегеран атакував американську базу та оголосив про нову заборонену зону в морі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
4.1м/с
58%
748мм
Популярнi новини
Віткоффа та Кушнера можуть замінити на директора ЦРУ у переговорах рф та України9 вересня, 20:21 • 13384 перегляди
Настю Каменських внесли до "Миротворця" після заяв про українську мову та "кісту"9 вересня, 20:58 • 19139 перегляди
Чи помирилися принц Гаррі та король Чарльз III після його повернення до Великої Британії?9 вересня, 22:05 • 16954 перегляди
Колишня дружина Маска розкрила скандальне прізвисько, яке він нібито дав матерям своїх 14 дітей9 вересня, 23:06 • 16254 перегляди
Рікі Мартін здивував кардинальною зміною іміджу на Венеційському кінофестиваліPhoto10 вересня, 00:05 • 12807 перегляди
Публікації
Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max: нова камера, чип A20 Pro і перший складаний iPhonePhoto9 вересня, 18:32 • 30387 перегляди
Укриття, підземні школи та дистанційка: як українські школярі навчаються під ракетами та дронами у 2026 роціPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 17:35 • 34824 перегляди
Автомобільні номерні знаки України - які бувають, що означають букви та цифриPhoto9 вересня, 13:26 • 39068 перегляди
Як прочистити каналізацію в домашніх умовах: дієві способи без зайвих витрат9 вересня, 06:00 • 56310 перегляди
З 22 тижнів: як відбувається виходжування передчасно народжених дітей
Ексклюзив
8 вересня, 17:02 • 68623 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Джон Реткліфф (політик)
Олена Зеленська
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Велика Британія
Іран
Китай
Реклама
УНН Lite
Братів Тейт залишили у в'язниці США через ризик втечі перед можливою екстрадицією до Британії01:05 • 7976 перегляди
Рікі Мартін здивував кардинальною зміною іміджу на Венеційському кінофестиваліPhoto10 вересня, 00:05 • 12980 перегляди
Колишня дружина Маска розкрила скандальне прізвисько, яке він нібито дав матерям своїх 14 дітей9 вересня, 23:06 • 16432 перегляди
Чи помирилися принц Гаррі та король Чарльз III після його повернення до Великої Британії?9 вересня, 22:05 • 17118 перегляди
Настю Каменських внесли до "Миротворця" після заяв про українську мову та "кісту"9 вересня, 20:58 • 19303 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Шахед-136

Зеленський разом із першою леді відвідує Канаду, названо програму візиту

Київ • УНН

 • 11687 перегляди

Володимир та Олена Зеленські перебуватимуть у Канаді 9–11 вересня. Вони відвідають три міста й обговорять оборону, економіку та енергетику.

Зеленський разом із першою леді відвідує Канаду, названо програму візиту

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська перебуватимуть у Канаді з 9 по 11 вересня. Про це повідомили в Офісі прем'єр-міністра Канади Марка Карні, пише УНН.

Деталі

Під час візиту президент і перша леді відвідають Калгарі, Торонто та Норт-Бей. Зеленський також виступить перед членами канадського уряду на Форумі з планування роботи Кабінету міністрів у Банфі.

Літак Зеленського ледь не зіткнувся з безпілотником у Молдові - прем'єр Норвегії09.09.26, 21:42 • 3260 переглядiв

Переговори будуть зосереджені на поглибленні співпраці України та Канади у сферах оборони, економіки та енергетики. Сторони також планують обговорити наслідки російської агресії та подальшу підтримку України.

Цей візит підкреслює незмінне лідерство Канади у підтримці України та відображає нашу непохитну відданість справедливому та міцному миру

– йдеться у повідомленні.

В Офісі прем'єра наголосили, що Канада продовжить підтримувати оборону України, а також її відновлення та реконструкцію.

Зеленський обговорив з главою МЗС Ісландії захист енергетики та посилення ППО України09.09.26, 23:47 • 2462 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Електроенергія
Канада
Володимир Зеленський
Україна
Олена Зеленська