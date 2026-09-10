Зеленський разом із першою леді відвідує Канаду, названо програму візиту
Київ • УНН
Володимир та Олена Зеленські перебуватимуть у Канаді 9–11 вересня. Вони відвідають три міста й обговорять оборону, економіку та енергетику.
Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська перебуватимуть у Канаді з 9 по 11 вересня. Про це повідомили в Офісі прем'єр-міністра Канади Марка Карні, пише УНН.
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Під час візиту президент і перша леді відвідають Калгарі, Торонто та Норт-Бей. Зеленський також виступить перед членами канадського уряду на Форумі з планування роботи Кабінету міністрів у Банфі.
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Переговори будуть зосереджені на поглибленні співпраці України та Канади у сферах оборони, економіки та енергетики. Сторони також планують обговорити наслідки російської агресії та подальшу підтримку України.
Цей візит підкреслює незмінне лідерство Канади у підтримці України та відображає нашу непохитну відданість справедливому та міцному миру
В Офісі прем'єра наголосили, що Канада продовжить підтримувати оборону України, а також її відновлення та реконструкцію.
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