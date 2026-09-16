російський аналог Starlink за пів року так і не дістався робочої орбіти, частину супутників рф уже втратила

російська супутникова система "Рассвет-3", яку створюють як аналог Starlink, через 6 місяців після початку розгортання досі не вийшла на заплановану орбіту висотою 800 км. Більшість апаратів першої партії вже близько 3 місяців залишаються на висоті приблизно 507 км, повідомляє Defense Express, пише УНН.

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Першу партію "Рассвет-3" росія запустила 23 березня, другу – 19 липня. Однак жоден із супутників обох запусків поки навіть не наблизився до цільової висоти, через що система не може розпочати повноцінну роботу.

З 15 апаратів першої партії 13 вже розташувалися на висоті близько 507 км та зайняли позиції відносно один одного. Ще 2 залишаються нижче, а 1 запущений апарат раніше вже зійшов з орбіти.

Супутники можуть чекати завершення маневрів усієї групи

У Defense Express припускають, що затримка може бути пов'язана з необхідністю правильно розподілити апарати вздовж орбіти. 2 супутники, які залишаються нижче за основну групу, ймовірно, продовжують маневрування, щоб зайняти необхідні позиції. Після цього вся група може синхронно почати підйом до 800 км.

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Друга партія "Рассвет-3" зараз також поступово збільшує висоту орбіти. Водночас 2 апарати з цієї групи, за оцінкою видання, ризикують зійти з орбіти та згоріти в атмосфері.

Окремою проблемою для подальшого розгортання системи може стати виробництво ракет-носіїв. Defense Express зазначає, що українські Сили оборони раніше завдали удару по підприємству РКЦ "Прогресс" у самарі, де виробляють "Союз-2.1Б", які використовували для запуску супутників "Рассвет-3".

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