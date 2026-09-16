Российский аналог Starlink за полгода так и не достиг рабочей орбиты, часть спутников РФ уже потеряла

российская спутниковая система «Рассвет-3», которую создают как аналог Starlink, спустя 6 месяцев после начала развертывания до сих пор не вышла на запланированную орбиту высотой 800 км. Большинство аппаратов первой партии уже около 3 месяцев остаются на высоте примерно 507 км, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Первую партию «Рассвет-3» Россия запустила 23 марта, вторую — 19 июля. Однако ни один из спутников обоих запусков пока даже не приблизился к целевой высоте, из-за чего система не может начать полноценную работу.

Из 15 аппаратов первой партии 13 уже расположились на высоте около 507 км и заняли позиции относительно друг друга. Еще 2 остаются ниже, а 1 ранее запущенный аппарат уже сошел с орбиты.

Спутники могут ждать завершения маневров всей группы

В Defense Express предполагают, что задержка может быть связана с необходимостью правильно распределить аппараты вдоль орбиты. 2 спутника, которые остаются ниже основной группы, вероятно, продолжают маневрирование, чтобы занять необходимые позиции. После этого вся группа может синхронно начать подъем до 800 км.

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Вторая партия «Рассвет-3» сейчас также постепенно увеличивает высоту орбиты. В то же время 2 аппарата из этой группы, по оценке издания, рискуют сойти с орбиты и сгореть в атмосфере.

Отдельной проблемой для дальнейшего развертывания системы может стать производство ракет-носителей. Defense Express отмечает, что украинские Силы обороны ранее нанесли удар по предприятию РКЦ «Прогресс» в Самаре, где производят «Союз-2.1б», которые использовали для запуска спутников «Рассвет-3».

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