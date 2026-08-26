В России могут потерять ещё два спутника «Рассвет-3» из-за проблем с аналогом Starlink

Российская группировка спутников «Рассвет-3» столкнулась с новыми проблемами — два аппарата второй партии могут сойти с орбиты и сгореть в атмосфере. Об этом пишет Defence Express, анализируя данные мониторинговых сервисов, пишет УНН.

Детали

Речь идет о спутниках с номерами NORAD 100083 и 100089, которые после запуска 19 июля ни разу не включали двигатели для коррекции орбиты. Сейчас их средняя высота составляет около 290 км, а самая низкая точка орбиты — около 277 км и постепенно снижается.

Первый спутник «Рассвет-3» уже сошел с орбиты и сгорел в атмосфере 6 июня. В то же время даже исправные аппараты группировки пока не достигли запланированной высоты 800 км — большинство спутников первой партии находятся на высоте около 500–550 км.

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Отдельной проблемой для России может стать удар ВСУ по ракетно-космическому центру «Прогресс» в Самаре 15 августа. Предприятие производит ракеты-носители «Союз-2.1б», которые используют для запуска спутников «Рассвет-3».

Россия планировала развернуть группировку примерно из 300 спутников «Рассвет-3» до конца 2027 года. Проблемы с уже запущенными аппаратами и возможные перебои с производством ракет-носителей могут осложнить реализацию этого плана.

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