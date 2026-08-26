У росії можуть втратити ще два супутники «Рассвет-3» через проблеми з аналогом Starlink

російське угруповання супутників "Рассвет-3" зіткнулося з новими проблемами - два апарати другої партії можуть зійти з орбіти та згоріти в атмосфері. Про це пише Defence Express, аналізуючи дані моніторингових сервісів, пише УНН.

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Йдеться про супутники з номерами NORAD 100083 та 100089, які після запуску 19 липня жодного разу не вмикали двигуни для корекції орбіти. Наразі їхня середня висота становить близько 290 км, а найнижча точка орбіти - близько 277 км і поступово знижується.

Перший супутник "Рассвет-3" уже зійшов з орбіти та згорів в атмосфері 6 червня. Водночас навіть справні апарати угруповання поки не досягли запланованої висоти 800 км - більшість супутників першої партії перебувають на висоті близько 500-550 км.

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Окремою проблемою для росії може стати удар ЗСУ по ракетно-космічному центру "Прогресс" у Самарі 15 серпня. Підприємство виробляє ракети-носії "Союз-2.1Б", які використовують для запуску супутників "Рассвет-3".

росія планувала розгорнути угруповання приблизно зі 300 супутників "Рассвет-3" до кінця 2027 року. Проблеми з уже запущеними апаратами та можливі перебої з виробництвом ракет-носіїв можуть ускладнити реалізацію цього плану.

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