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У росії можуть втратити ще два супутники «Рассвет-3» через проблеми з аналогом Starlink

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Два російські супутники «Рассвет-3» знижуються на орбіті без корекції двигунами. Їхня втрата ускладнить план розгортання угруповання.

У росії можуть втратити ще два супутники «Рассвет-3» через проблеми з аналогом Starlink

російське угруповання супутників "Рассвет-3" зіткнулося з новими проблемами - два апарати другої партії можуть зійти з орбіти та згоріти в атмосфері. Про це пише Defence Express, аналізуючи дані моніторингових сервісів, пише УНН.

Деталі

Йдеться про супутники з номерами NORAD 100083 та 100089, які після запуску 19 липня жодного разу не вмикали двигуни для корекції орбіти. Наразі їхня середня висота становить близько 290 км, а найнижча точка орбіти - близько 277 км і поступово знижується.

Перший супутник "Рассвет-3" уже зійшов з орбіти та згорів в атмосфері 6 червня. Водночас навіть справні апарати угруповання поки не досягли запланованої висоти 800 км - більшість супутників першої партії перебувають на висоті близько 500-550 км.

російський аналог Starlink забезпечив регулярне супутникове покриття над Україною06.08.26, 04:38 • 22873 перегляди

Окремою проблемою для росії може стати удар ЗСУ по ракетно-космічному центру "Прогресс" у Самарі 15 серпня. Підприємство виробляє ракети-носії "Союз-2.1Б", які використовують для запуску супутників "Рассвет-3".

росія планувала розгорнути угруповання приблизно зі 300 супутників "Рассвет-3" до кінця 2027 року. Проблеми з уже запущеними апаратами та можливі перебої з виробництвом ракет-носіїв можуть ускладнити реалізацію цього плану.

Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф 15.08.26, 17:03 • 122953 перегляди

Степан Гафтко

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