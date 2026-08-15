Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф

Ракета-носій "Союз - 2.1б"

Сили оборони під ранок 15 серпня ракетами FP-5 Flamingo уразили ракетно-космічний центр (РКЦ) "Прогресс" у Самарі. Яке значення для космічної галузі ворога має це підприємство та чому це може пригальмувати розвиток супутникової програми "Рассвет", читайте у матеріалі УНН.

РКЦ "Прогресс – одне з ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі. Центр розробляє та виробляє ракети-носії середнього класу, зокрема сімейства "Союз-2", а також космічні апарати для дистанційного зондування Землі та наукових програм.

Ймовірно було здійснено два пуски крилатих ракет "Фламінго".

Відео пуску FP-5 зі сторінки головного конструктора Fire Point Дениса Штілермана в Х

Що таке програма "Рассвет"

Програма "Рассвет" передбачає розгортання росією власного супутникового угруповання для високошвидкісної передачі даних з глобальним покриттям. Фактично це аналог американського Starlink. Оператор і розробник – компанія "Бюро 1440", яка входить до складу російського "ІКС Холдинг".

Позаштатний радник президента Сергій Бескрестнов ("Флеш") вважає, що основна загроза в разі створення росіянами власного аналога Starlink – можливість атакувати територію України БПЛА з онлайн-керуванням через супутники.

Точна кількість супутників, яку росіяни планують вивести на орбіту – не відома. Однак, як пояснив у коментарі УНН військовий експерт Олександр Коваленко, для того аби російське угруповання військ, яке перебуває в Україні, цілодобовий безперервний космічний зв'язок, потрібно вивести на орбіту орієнтовно 250 супутників. Росіяни вже вивели 32 супутники, що забезпечує, за словами експерта, десь годину зв'язку. Для цього росіяни двічі запускали ракету-носій "Союз-2.1б", яка здатна за один раз вивести на орбіту 16 супутників.

"Їм потрібно зробити ще приблизно 16 пусків", - пояснює Коваленко.

Експерт зазначив, що не має інформації про те, що росіяни знайшли спосіб прискорення виведення супутників на орбіту, водночас ураження РКЦ "Прогресс" – удар випередження, адже саме там виробляється ракета-носій "Союз-2.1б".

Значення ураження заводу "Прогресс"

Олександр Коваленко вважає, що основна мета сьогоднішнього удару – призупинити розгортання проєкту "Рассвет", але водночас цей удар має вплив на "усю космічну програму росії, оскільки ракети типу модифікації "Союз-2.1А" та "2.1Б", є на сьогодні основними російськими ракетами-носіями на будь-який випадок запуску чогось у космос".

"Росія і так втратила лідерство у питаннях пусків ракетоносіїв у космос, але якщо буде це підприємство ("Прогресс" – ред.), то взагалі можна сказати, що росія більше не є космічною державою", - вважає експерт.

Експерт очікує, що Україна завдасть ще не один удар по цьому підприємству.

Цього разу, як стало відомо, уражені були два корпуси де монтують бортову електротехніку, прилади та друковані плати - фактично "нервову систему" носія: систему управління, кабельну мережу, приладовий відсік.

"Звісно ж, з одного удару ми не досягнемо якогось максимального результату. Той удар, що ми бачили, він пройшовся по корпусах 106А і 106Б. В цих цехах все відбувається у максимальній стерильності, щоб не було нічого стороннього, зайвого, що завадить пуску ракети-носія. Потрапляння зайвого може спричинити катастрофу. Тому ураження цих цехів спричинить серйозне гальмування всього виробничого процесу", – пояснив Коваленко.

Експерт припускає, що це виробництво ще зазнаватиме ударів з боку Сил оборони, тим більше, що росіяни одразу намагаються почати ремонт ушкоджених підприємств.