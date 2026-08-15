Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф

$44.710.0151.710.15
ukenru
09:35 • 5462 перегляди
Два цехи знищено, чотири пошкоджено - Генштаб підтвердив результати ураження на комбінаті російського ВПКPhoto
Ексклюзив
09:18 • 8454 перегляди
Як підготувати дитину до школи: психологиня назвала навички, важливіші за читання і рахунок
08:45 • 9376 перегляди
Випало понад 800 мм дощу: Південну Корею накрили смертоносні повені та зсувиPhotoVideo
06:18 • 17728 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру Одещини: пошкоджено іноземне судно, 4 постраждалих
05:27 • 21877 перегляди
ЄС готує наймасштабніший санкційний пакет проти росії - Каллас
17 серпня, 04:33 • 19234 перегляди
Спалах Еболи у Конго офіційно став найсмертоноснішим, перевищивши минулий показник у 2299 жертв
17 серпня, 04:21 • 23818 перегляди
У віці 36 років померла акторка Хайден Панеттьєрі, колишня наречена Володимира Кличка
17 серпня, 00:57 • 14948 перегляди
Іран оголосив винагороду $30 тисяч за вбивство або захоплення військового США
16 серпня, 18:07 • 34710 перегляди
"Мабуть, мій останній рік у футболі" - Роналду зробив заяву про завершення кар'єри
16 серпня, 15:22 • 36221 перегляди
В Одесі зняли мішки з піском з пам'ятника Дюку де РішельєPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+29°
2.5м/с
36%
743мм
Популярнi новини
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 30281 перегляди
Бельгія зіткнулася з найбільшою лісовою пожежею за всю історію спостережень17 серпня, 01:15 • 9652 перегляди
росія вкрала в України ідею маркетплейсу для дронів і озброєння17 серпня, 01:36 • 14110 перегляди
Українські БПЛА Vector зможуть бачити росіян крізь туман і хмари завдяки новому радаруPhoto17 серпня, 01:56 • 13159 перегляди
Що святкують 17 серпня в Україні та світі17 серпня, 04:00 • 12683 перегляди
Публікації
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?16 серпня, 14:39 • 62510 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
Ексклюзив
16 серпня, 12:57 • 61766 перегляди
Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф PhotoVideo
Ексклюзив
15 серпня, 14:03 • 112586 перегляди
Українські виробники зброї попередили про ризик зриву постачань на фронт та запропонували рішення 15 серпня, 09:31 • 95956 перегляди
Аляска, яка не принесла миру: що змінилося за рік після саміту Трампа і путіна15 серпня, 07:20 • 87622 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Кім Чен Ин
Руслан Кравченко
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Ізраїль
Південна Корея
Реклама
УНН Lite
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo08:09 • 7266 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 30425 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 29923 перегляди
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 59493 перегляди
Ві з BTS розповів про втрату слуху на одне вухо13 серпня, 07:24 • 96392 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Крилата ракета
Гриби
Instagram

Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф

Київ • УНН

 • 112596 перегляди

Українські військові завдали удару по РКЦ "Прогрес", що виробляє ракети «Союз-2.1Б». Це може пригальмувати розгортання російської супутникової програми "Рассвет".

Зупинити “Рассвет”: як ураження заводу “Прогресс” впливає на космічну програму рф
Ракета-носій "Союз - 2.1б"

Сили оборони під ранок 15 серпня ракетами FP-5 Flamingo уразили ракетно-космічний центр (РКЦ) "Прогресс" у Самарі. Яке значення для космічної галузі ворога має це підприємство та чому це може пригальмувати розвиток супутникової програми "Рассвет", читайте у матеріалі УНН

РКЦ "Прогресс – одне з ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі. Центр розробляє та виробляє ракети-носії середнього класу, зокрема сімейства "Союз-2", а також космічні апарати для дистанційного зондування Землі та наукових програм. 

Ймовірно було здійснено два пуски крилатих ракет "Фламінго". 

    Відео пуску FP-5 зі сторінки головного конструктора Fire Point Дениса           Штілермана в Х

Що таке програма "Рассвет"  

Програма "Рассвет" передбачає розгортання росією власного супутникового угруповання для високошвидкісної передачі даних з глобальним покриттям. Фактично це аналог американського Starlink.  Оператор і розробник – компанія "Бюро 1440", яка входить до складу російського "ІКС Холдинг".

Позаштатний радник президента Сергій Бескрестнов ("Флеш") вважає, що основна загроза в разі створення росіянами власного аналога Starlink – можливість атакувати територію України БПЛА з онлайн-керуванням через супутники.  

Точна кількість супутників, яку росіяни планують вивести на орбіту – не відома. Однак, як пояснив у коментарі УНН військовий експерт Олександр Коваленко, для того аби російське  угруповання військ, яке перебуває в Україні, цілодобовий безперервний космічний зв'язок, потрібно вивести на орбіту орієнтовно 250 супутників. Росіяни вже вивели 32 супутники, що забезпечує, за словами експерта, десь годину зв'язку. Для цього росіяни двічі запускали ракету-носій "Союз-2.1б", яка здатна за один раз вивести на орбіту 16 супутників. 

"Їм потрібно зробити ще приблизно 16 пусків", - пояснює Коваленко. 

Експерт зазначив, що не має інформації про те, що росіяни знайшли спосіб прискорення виведення супутників на орбіту, водночас ураження РКЦ "Прогресс" – удар випередження, адже саме там виробляється ракета-носій "Союз-2.1б". 

Значення ураження заводу "Прогресс" 

Олександр Коваленко вважає, що основна мета сьогоднішнього удару – призупинити розгортання проєкту "Рассвет", але водночас цей удар має вплив на "усю космічну програму росії, оскільки ракети типу модифікації "Союз-2.1А" та "2.1Б", є на сьогодні основними російськими ракетами-носіями на будь-який випадок запуску чогось у космос".

"Росія і так втратила лідерство у питаннях пусків ракетоносіїв у космос, але якщо буде це підприємство ("Прогресс" – ред.), то взагалі можна сказати, що росія більше не є космічною державою", - вважає експерт. 

Експерт очікує, що Україна завдасть ще не один удар по цьому підприємству.

Цього разу, як стало відомо, уражені були два корпуси де монтують бортову електротехніку, прилади та друковані плати - фактично "нервову систему" носія: систему управління, кабельну мережу, приладовий відсік. 

"Звісно ж, з одного удару ми не досягнемо якогось максимального результату. Той удар, що ми бачили, він пройшовся по корпусах 106А і 106Б. В цих цехах все відбувається у максимальній стерильності, щоб не було нічого стороннього, зайвого, що завадить пуску ракети-носія. Потрапляння зайвого може спричинити катастрофу. Тому ураження цих цехів спричинить серйозне гальмування всього виробничого процесу", – пояснив Коваленко. 

Експерт припускає, що це виробництво ще зазнаватиме ударів з боку Сил оборони, тим більше, що росіяни одразу намагаються почати ремонт ушкоджених підприємств. 

Юлія Мельник

Війна в УкраїніПублікації
Вибухи
Техніка
Війна в Україні
Starlink
Україна