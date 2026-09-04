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российский аналог Starlink теряет спутники, но разработчики заявили о «выполнении графика с опережением»

Киев • УНН

 • 1688 просмотра

Из 32 спутников «Рассвета» лишь 12 достигли стабильной рабочей высоты. Разработчики при этом заявили о досрочном начале тестирования сервиса.

российский аналог Starlink теряет спутники, но разработчики заявили о «выполнении графика с опережением»

Российская компания "Бюро 1440", создающая низкоорбитальную спутниковую группировку "Рассвет" как аналог Starlink, заявила об опережении графика на фоне сообщений о проблемах с запущенными аппаратами. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Глава "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков заявил, что все технологические риски проекта остаются "управляемыми и предсказуемыми". По его словам, уже в августе компания перешла к внутренним тестам и испытаниям с пользователями, хотя изначально этот этап планировали на сентябрь.

Заявление прозвучало после сообщений о проблемах со спутниками "Рассвет". По данным Института изучения войны, ни один из 16 аппаратов, запущенных 19 июля, не смог выйти на запланированную высоту 870 км. Многие спутники остались на высоте 300–400 км, орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум 2 приближаются к входу в атмосферу Земли.

На рабочую высоту вышли лишь 37,5% спутников

Проблемы возникли и с первой партией, которую запустили в марте. К концу августа лишь 12 из 16 спутников достигли высоты 550 км и удерживались на ней. По оценке ISW, в целом на стабильную рабочую высоту вышли лишь 37,5% запущенных аппаратов "Рассвета".

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В то же время Шелобков заявил, что ключевые пользователи уже получили возможность протестировать сервис. Первый терминал "Рассвета", по его словам, установили на подвижной состав РЖД, а его испытания должны начаться в ближайшее время.

"Рассвет" россия разрабатывает как собственную альтернативу Starlink. В ISW считают, что проблемы со второй партией спутников могут свидетельствовать о неготовности россии разворачивать группировку запланированными темпами и привести к дополнительным задержкам.

В России могут потерять ещё два спутника «Рассвет-3» из-за проблем с аналогом Starlink26.08.26, 03:16 • 4902 просмотра

Степан Гафтко

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