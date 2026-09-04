рф строит в Крыму морской дроно-порт, под угрозой могут оказаться Одесса и Николаев
Киев • УНН
Возле озера Донузлав в оккупированном Крыму обнаружили 21 укрытие для морских дронов. Объект может усилить атаки на Одессу и Николаев.
На временно оккупированном Крыму Россия, вероятно, строит первый морской дроно-порт для безэкипажных катеров, которые могут использоваться для атак на украинское побережье. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на спутниковые снимки и данные OSINT-аналитиков, пишет УНН.
Детали
Предполагаемый объект расположен на побережье озера Донузлав вблизи Новоозёрного. На спутниковых снимках видны углублённые в берег эллинги-укрытия, защищённые песчаными насыпями и маскировочными сетями. К ним подведены дороги, а внутри могут хранить, готовить и спускать на воду безэкипажные катера.
"Шахеды" с FPV-дронами — советник Зеленского раскрыл детали технологии03.09.26, 23:17 • 1272 просмотра
OSINT-аналитик H I Sutton насчитал на побережье Донузлава 21 такое укрытие. По его данным, их начали строить ещё в феврале 2026 года, поэтому комплекс теоретически уже может использоваться.
Новые риски для украинского побережья
В Defense Express предполагают, что появление такого объекта может увеличить количество российских атак морскими дронами на суда в Чёрном море, украинские порты и прибрежные города, в частности Одессу и Николаев. Издание отмечает, что российские БЭКи технологически уступают украинским, однако всё равно способны наносить серьёзный ущерб.
В то же время Силы обороны уже имеют средства для противодействия таким угрозам. В частности, СБУ ранее демонстрировала новое поколение Sea Baby, один из которых оснастили стабилизированным боевым модулем "Таврия 14,5" с пулемётом КПВТ калибра 14,5 мм и 2 FPV-дронами.
В Defense Express предполагают, что такие БЭКи могут использоваться именно для охоты на российские морские дроны.
Россия готовит ещё 300–400 комплексов РЭБ против Starlink — Бескрестнов03.09.26, 00:32 • 4184 просмотра