$44.610.1551.640.11
ukenru
01:16 • 318 просмотра
Воздушные силы впервые показали Skyranger 35, которые Украина получила тайноPhotoVideo
00:18 • 3412 просмотра
Специально для Украины создали дешёвый подводный дрон для ударов по российским кораблям и мостамPhoto
23:58 • 4470 просмотра
рф строит в Крыму морской дроно-порт, под угрозой могут оказаться Одесса и Николаев
21:56 • 7292 просмотра
Удары по НПЗ обходятся российскому бюджету всё дороже — нефтегазовые доходы резко упали
20:30 • 9020 просмотра
Польша призвала ЕС выслать значительную часть российских дипломатов
3 сентября, 17:40 • 16556 просмотра
Будут уволены заместители руководителей СБУ и ГУР — Зеленский о перестрелке в Киеве
3 сентября, 16:08 • 24235 просмотра
Перестрелка между СБУ и ГУР — Кравченко заявил о сообщении о двух подозрениях
Эксклюзив
3 сентября, 14:33 • 24062 просмотра
Суд исследует доказательства по делу о медицинской халатности врачей Odrex
3 сентября, 13:01 • 21316 просмотра
Увеличенные отпуска, декрет для мужчин и противодействие моббингу на работе - в Раду внесли проект нового Трудового кодекса
3 сентября, 10:28 • 25098 просмотра
Сибига анонсировал "новую динамику" в мирных усилиях, прогресс без США назвал "нереалистичным"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
0м/с
74%
747мм
Популярные новости
В Германии началось производство 5000 дальнобойных дронов для Украины3 сентября, 16:19 • 3322 просмотра
Враг продолжает атаковать столицу: число раненых возросло до 6, после попадания в 9-этажный дом вспыхнул пожарPhoto3 сентября, 16:33 • 14104 просмотра
Гран-при Италии Формулы-1 2026 года: расписание и где смотреть гонку в МонцеPhotoVideo3 сентября, 16:47 • 18687 просмотра
В Одесской области после атаки рф ввели аварийные отключения3 сентября, 17:38 • 7212 просмотра
Число пострадавших в Киеве в результате атак рф возросло до 13: что известно об их состоянии3 сентября, 19:21 • 3690 просмотра
публикации
Гран-при Италии Формулы-1 2026 года: расписание и где смотреть гонку в МонцеPhotoVideo3 сентября, 16:47 • 18691 просмотра
IFA 2026 в Берлине: какие новинки техники покажут миру Photo3 сентября, 12:29 • 28635 просмотра
Лизинг или роялти: Минфин может решить проблему, из-за которой БЭБ преследует авиакомпании
Эксклюзив
3 сентября, 08:19 • 41197 просмотра
Идеи заготовок для ароматных чаёв на зимуPhoto3 сентября, 07:14 • 41504 просмотра
Как испечь хлеб в аэрогриле без лишних хлопот и получить хрустящую корочку2 сентября, 14:28 • 78543 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Руслан Кравченко
Марк Карни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Дания
Одесса
Реклама
УНН Lite
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto00:05 • 778 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto23:07 • 1264 просмотра
Дженнифер Лоуренс призналась, какую необычную пластическую операцию очень хочет сделать, но не решается22:05 • 1632 просмотра
Вокруг "Джентльменов" ходят слухи о кастинге Меган Маркл - что говорят звёзды сериалаVideo3 сентября, 07:08 • 32542 просмотра
Вышел новый трейлер сериала по "Гарри Поттеру" от HBOVideo2 сентября, 16:24 • 50552 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Социальная сеть
Ракетная система С-300
Ракетная система С-400
Truth Social

рф строит в Крыму морской дроно-порт, под угрозой могут оказаться Одесса и Николаев

Киев • УНН

 • 4478 просмотра

Возле озера Донузлав в оккупированном Крыму обнаружили 21 укрытие для морских дронов. Объект может усилить атаки на Одессу и Николаев.

рф строит в Крыму морской дроно-порт, под угрозой могут оказаться Одесса и Николаев

На временно оккупированном Крыму Россия, вероятно, строит первый морской дроно-порт для безэкипажных катеров, которые могут использоваться для атак на украинское побережье. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на спутниковые снимки и данные OSINT-аналитиков, пишет УНН.

Детали

Предполагаемый объект расположен на побережье озера Донузлав вблизи Новоозёрного. На спутниковых снимках видны углублённые в берег эллинги-укрытия, защищённые песчаными насыпями и маскировочными сетями. К ним подведены дороги, а внутри могут хранить, готовить и спускать на воду безэкипажные катера.

"Шахеды" с FPV-дронами — советник Зеленского раскрыл детали технологии03.09.26, 23:17 • 1272 просмотра

OSINT-аналитик H I Sutton насчитал на побережье Донузлава 21 такое укрытие. По его данным, их начали строить ещё в феврале 2026 года, поэтому комплекс теоретически уже может использоваться.

Новые риски для украинского побережья

В Defense Express предполагают, что появление такого объекта может увеличить количество российских атак морскими дронами на суда в Чёрном море, украинские порты и прибрежные города, в частности Одессу и Николаев. Издание отмечает, что российские БЭКи технологически уступают украинским, однако всё равно способны наносить серьёзный ущерб.

В то же время Силы обороны уже имеют средства для противодействия таким угрозам. В частности, СБУ ранее демонстрировала новое поколение Sea Baby, один из которых оснастили стабилизированным боевым модулем "Таврия 14,5" с пулемётом КПВТ калибра 14,5 мм и 2 FPV-дронами.

В Defense Express предполагают, что такие БЭКи могут использоваться именно для охоты на российские морские дроны.

Россия готовит ещё 300–400 комплексов РЭБ против Starlink — Бескрестнов03.09.26, 00:32 • 4184 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеТехнологии
Война в Украине
Служба безопасности Украины
Крым
Украина
Николаев
Одесса