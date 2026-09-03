Россия готовит ещё 300–400 комплексов РЭБ против Starlink — Бескрестнов

Враг производит дополнительные комплексы РЭБ против Starlink. Об этом сообщил советник Президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов, информирует УНН.

Детали

По его информации, российские предприятия закупают комплектующие для производства еще нескольких сотен комплексов (300–400).

Один комплекс охватывает площадь 15–25 кв. км. Противник будет пытаться защитить все важные объекты на оккупированной территории от наших БПЛА - рассказал Бескрестнов.

В то же время он добавил, что Украина также будет "когда-нибудь в будущем повторять все это против спутников рф "Рассвет".

Напомним

По информации Бескрестнова, россия применила более 2500 реактивных дронов за август против примерно 1500 в прошлом. Их запускают почти с завода.

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