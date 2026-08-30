рф запускає по Україні понад 2500 реактивних "Шахедів" з заводів - "Флеш"

росія запускає по Україні реактивні "Шахеди" майже прямо із заводу. Про це заявив радник Президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов, пише УНН.

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За його словами, минулого місяця росія застосувала близько 1500 реактивних дронів, а цього - вже понад 2500.

Нагадаємо

Радник Президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що росія масштабує виробництво реактивних безпілотників, зокрема "Герань-4" та ракет "Бандероль", оскільки Україна ефективно протидіє звичайним "шахедам".