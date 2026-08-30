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рф запускає по Україні понад 2500 реактивних "Шахедів" з заводів - "Флеш"

Київ • УНН

 • 84 перегляди

росія застосувала понад 2500 реактивних дронів за цей місяць проти близько 1500 минулого. Їх запускають майже із заводу.

рф запускає по Україні понад 2500 реактивних "Шахедів" з заводів - "Флеш"

росія запускає по Україні реактивні "Шахеди" майже прямо із заводу. Про це заявив радник Президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов, пише УНН.

Деталі

За його словами, минулого місяця росія застосувала близько 1500 реактивних дронів, а цього - вже понад 2500.

Нагадаємо

Радник Президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що росія масштабує виробництво реактивних безпілотників, зокрема "Герань-4" та ракет "Бандероль", оскільки Україна ефективно протидіє звичайним "шахедам".

Євген Устименко

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