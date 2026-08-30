рф запускает по Украине более 2500 реактивных "Шахедов" с заводов - "Флэш"

$44.5451.86
ukenru
Эксклюзив
08:01 • 11564 просмотра
Начало сентября может быть напряжённым: астролог назвала ключевые даты для Украины
07:01 • 14812 просмотра
Украинские военные с помощью дронов FP-1 атаковали аэродромы и НПЗ в России
04:44 • 21013 просмотра
Глава ЦРУ предложил встречу Трампа, Зеленского и Путина для прекращения войны — Axios
30 августа, 03:46 • 21615 просмотра
"Если Украина проиграет — проиграем и мы": президент Финляндии подчеркнул важность поддержки Киева
30 августа, 02:16 • 20914 просмотра
Путин сравнил войну против Украины с косатками, нападающими на белых медведей
30 августа, 00:14 • 18630 просмотра
В Киеве после ночной атаки пострадали как минимум 3 человека, зафиксированы попадания в нескольких районахPhoto
29 августа, 23:16 • 18339 просмотра
Бельгия вновь отказалась поддержать использование замороженных активов рф для помощи Украине
29 августа, 22:35 • 15624 просмотра
ВМС Турции и силы Сомали освободили захваченное пиратами судно, 14 нападавших ликвидированы
29 августа, 20:56 • 18041 просмотра
Киев 29 августа провёл под воздушными тревогами почти половину суток
29 августа, 20:30 • 16904 просмотра
В Одессе мужчина застрелил родителей, ранил брата, а затем покончил с собой — полиция
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1м/с
89%
750мм
Популярные новости
Риск прорыва озера у границы Китая и Непала снизился после масштабного наводненияPhoto30 августа, 00:55 • 10329 просмотра
В Ленинградской области РФ атакован один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов — мониторыPhoto30 августа, 01:16 • 12415 просмотра
США могут получить контроль над частью нефтяных запасов Венесуэлы на 100 лет — The Telegraph30 августа, 01:35 • 18778 просмотра
Колумбия прекратила переговоры с повстанческими группировками и свернула мирный процесс Петро30 августа, 03:33 • 9424 просмотра
"АТЕШ" заявил о срыве снабжения российских войск на Купянском направленииVideo04:38 • 4668 просмотра
публикации
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
Эксклюзив
28 августа, 14:45 • 87231 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto28 августа, 12:59 • 85797 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это28 августа, 12:21 • 72937 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть28 августа, 09:56 • 71603 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Эксклюзив
28 августа, 09:34 • 69649 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Масуд Пезешкиан
Денис Штилерман
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Великобритания
Непал
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт пожертвовала $50 тысяч матери троих детей, которая пострадала, спасая человека после ДТПPhoto30 августа, 00:05 • 24901 просмотра
Том Харди начал рэп-карьеру и выпустил дебютный альбом под псевдонимом Фрэнки Пулитцер29 августа, 22:05 • 24992 просмотра
Кэти Перри рассказала, что запретила 6-летней дочери повторять трюк из её известной песни29 августа, 00:05 • 43923 просмотра
Селин Дион впервые за два года появилась на публике в преддверии возвращения на сценуPhoto28 августа, 22:05 • 43400 просмотра
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto28 августа, 06:30 • 96538 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Крылатая ракета Storm Shadow
Старлинк
9К720 Искандер
Бильд

рф запускает по Украине более 2500 реактивных "Шахедов" с заводов - "Флэш"

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

россия применила более 2500 реактивных дронов за этот месяц против примерно 1500 в прошлом. Их запускают почти с завода.

рф запускает по Украине более 2500 реактивных "Шахедов" с заводов - "Флэш"

россия запускает по Украине реактивные "Шахеды" почти прямо с завода. Об этом заявил советник Президента Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов, пишет УНН.

Детали

По его словам, в прошлом месяце россия применила около 1500 реактивных дронов, а в этом - уже более 2500.

Напомним

Советник Президента Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что россия масштабирует производство реактивных беспилотников, в частности "Герань-4", и ракет "Бандероль", поскольку Украина эффективно противодействует обычным "шахедам".

Евгений Устименко

Война в УкраинеТехнологии
Война в Украине
Шахед-136
Украина