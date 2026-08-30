рф запускает по Украине более 2500 реактивных "Шахедов" с заводов - "Флэш"
Киев • УНН
россия применила более 2500 реактивных дронов за этот месяц против примерно 1500 в прошлом. Их запускают почти с завода.
россия запускает по Украине реактивные "Шахеды" почти прямо с завода. Об этом заявил советник Президента Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов, пишет УНН.
Детали
По его словам, в прошлом месяце россия применила около 1500 реактивных дронов, а в этом - уже более 2500.
Напомним
Советник Президента Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов заявил, что россия масштабирует производство реактивных беспилотников, в частности "Герань-4", и ракет "Бандероль", поскольку Украина эффективно противодействует обычным "шахедам".