Вибори до держдуми: спостерігачі повідомляють про перешкоджання роботі та аномалії явки
Київ • УНН
У росії спостерігачі повідомляють про недопуск на дільниці та затримання. Аналітик заявив про можливе штучне завищення явки.
У росії триває другий день триденного голосування на виборах до Держдуми, яке проходить 18–20 вересня. На тлі голосування надходять повідомлення про недопуск спостерігачів на дільниці та перешкоджання їхній роботі, а електоральний аналітик Іван Шукшин заявив про аномалії у даних щодо явки, пише УНН.
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За даними російської ЦВК, станом на 14:00 за московським часом явка становила 32,58%
На сахаліні представники кпрф повідомляли про проблеми під час виїзного голосування. За даними регіонального осередку партії, спостерігачам та членам комісій відмовляли в можливості супроводжувати голосування вдома.
Спостерігачі заявляють про порушення
Також надходять повідомлення про недопуск спостерігачів від партії "Яблоко" на виборчі дільниці. Зокрема, про такий випадок повідомили на дільниці №3104 у пермі, де також не допустили представника кпрф.
У санкт-петербурзі під час конфлікту на виборчій дільниці затримали спостерігача від "Яблока". За повідомленнями незалежних медіа, чоловік знепритомнів, а згодом на нього склали протокол про непокору поліції.
Електоральний аналітик Іван Шукшин також заявив про ознаки можливого штучного завищення явки, посилаючись на аномальні показники окремих територіальних виборчих комісій. Незалежного підтвердження масштабів можливих фальсифікацій наразі немає.
Цьогорічні вибори визначать склад держдуми дев'ятого скликання. Голосування завершиться 20 вересня.
Лише 31% росіян вірять у чесність виборів до держдуми – опитування19.09.26, 09:06 • 2998 переглядiв