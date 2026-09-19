путін звинуватив Україну в небажанні вести переговори про мир

російський диктатор володимир путін заявив, що Україна, незважаючи на заяви, нібито не хоче проводити переговори щодо миру. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

За словами путіна, Київ робить усе, щоб ніякого миру не було.

Представники київського режиму, верхівки в Києві, говорять про мир, пропонують відновити нібито переговори, але самі вчиняють подібні злочини, роблять все для того, щоб ніякого миру не було і ніяких переговорів не було