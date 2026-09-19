Путин обвинил Украину в нежелании вести переговоры о мире
Киев • УНН
Путин заявил, что Киев якобы делает всё для срыва мира и переговоров. Диктатор утверждает, что "Россию запугать невозможно".
российский диктатор владимир путин заявил, что Украина, несмотря на заявления, якобы не хочет проводить переговоры о мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
По словам путина, Киев делает всё, чтобы никакого мира не было.
Представители киевского режима, верхушки в Киеве, говорят о мире, предлагают возобновить якобы переговоры, но сами совершают подобные преступления, делают всё для того, чтобы никакого мира не было и никаких переговоров не было
По его убеждению, поскольку россию "невозможно запугать", целью действий украинских властей может быть лишь нежелание вести переговоры.
Напомним
По данным Reuters, результаты выборов в госдуму рф могут стать для российского диктатора путина мандатом на дальнейшее ведение войны против Украины.
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