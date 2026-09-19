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У Монако почали закривати банківські рахунки заможних росіян

Київ • УНН

 • 1108 перегляди

Регулятор Монако посилив перевірки банків через вимоги FATF. Банки закривають рахунки клієнтів, які не підтвердили походження коштів.

У Монако почали закривати банківські рахунки заможних росіян

Монако посилило перевірки банків та керуючих компаній, унаслідок чого під пильною увагою регулятора опинилися рахунки заможних клієнтів із російськими зв'язками. Близько третини проблемних клієнтських досьє, виявлених під час перевірок, пов'язані з росією, повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

Перевірки проводить фінансовий регулятор князівства AMSF на тлі прагнення Монако вийти із "сірого списку" FATF, куди країна потрапила у 2024 році через недоліки у протидії відмиванню грошей.

Регулятор перевіряв UBS Monaco, Banque Havilland, Julius Baer, Guardian Management та International Corporate Structuring. Серед порушень виявляли недостатню перевірку походження статків клієнтів, їхніх можливих кримінальних, санкційних та політичних зв'язків, а також сумнівних фінансових операцій.

Банки почали закривати рахунки

Серед клієнтів, яких вдалося ідентифікувати за оприлюдненими регулятором даними, – сестра російського мільярдера Алішера Усманова Саодат Нарзієва. UBS Monaco закрив їй рахунок у березні 2025 року після того, як регулятор встановив, що банк не мав достатніх документів про походження коштів, подарованих їй братом.

Julius Baer припинив відносини з колишнім керівником Каспійського трубопровідного консорціуму Віктором Федотовим. Регулятор встановив, що банк повідомив про підозри щодо клієнта лише через рік після появи відповідних підстав.

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Претензії AMSF виникли також до обслуговування Леоніда Новицького, брата колишньої міністерки сільського господарства росії Олени Скриннік, та власника Fedcominvest Олексія Федоричева. Останнього в Україні підозрювали у корупції та відмиванні коштів, а у 2024 році в Італії за запитом України арештували пов'язані з ним активи на 41 млн євро.

Перевірки торкнулися й інших заможних клієнтів із російськими зв'язками, особи яких не розкриваються. В окремих випадках регулятор рекомендував банкам закривати рахунки через неможливість підтвердити походження капіталу або пояснити економічний сенс операцій.

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Степан Гафтко

ЕкономікаСвітФінанси
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