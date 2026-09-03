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росія готує ще 300–400 комплексів РЕБ проти Starlink - Бескрестнов

Київ • УНН

 • 70 перегляди

За інформацією "Флеша", російські підприємства закуповують комплектуючі для 300-400 комплексів РЕБ проти Starlink. Один комплекс покриває 15–25 кв. км.

росія готує ще 300–400 комплексів РЕБ проти Starlink - Бескрестнов

Ворог виробляє додаткові комплекси РЕБ проти Starlink. Про це повідомив радник Президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов, інформує УНН.

Деталі

За його інформацією, російські підприємства закуповують комплектуючі для виробництва ще кілька сотень комплексів (300–400).

Один комплекс охоплює площу 15–25 кв. км. Противник намагатиметься захистити всі важливі об’єкти на окупованій території від наших БПЛА

- розповів Бескрестнов.

Водночас він додав, що Україна також буде "повторювати все це колись у майбутньому проти супутників рф "Рассвет".

Нагадаємо

За інформацією Бескрестнова, росія застосувала понад 2500 реактивних дронів за серпень проти близько 1500 минулого. Їх запускають майже із заводу.

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Вадим Хлюдзинський

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