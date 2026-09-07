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Вантажний літак врізався в авто під час посадки в Маямі - загинули 5 людей

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Boeing 767 Amazon Prime Air викотився зі смуги в Маямі та врізався в автомобілі. Загинули щонайменше п’ятеро людей, ще п’ятеро поранені.

Вантажний літак врізався в авто під час посадки в Маямі - загинули 5 людей

Щонайменше п’ятеро людей загинули внаслідок аварії вантажного літака Amazon Prime Air під час посадки в міжнародному аеропорту Маямі. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Boeing 767-300 рейсу Prime Air 7598, який летів з Пуерто-Рико до Маямі, під час посадки викотився за межі злітної смуги та врізався в кілька автомобілів.

П'ятеро людей також отримали поранення внаслідок аварії, троє перебувають у критичному стані. ... Двоє людей опинилися заблокованими в транспортних засобах, в які врізався літак, а пілот і другий пілот залишилися заблокованими всередині літака внаслідок аварії

- розповів начальник пожежної служби Маямі Дейд Рей Джадалла.

Нагадаємо

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Вадим Хлюдзинський

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Reuters