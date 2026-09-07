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Грузовой самолёт врезался в автомобиль при посадке в Майами — погибли 5 человек

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Boeing 767 Amazon Prime Air выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в Майами и врезался в автомобили. Погибли по меньшей мере пять человек, ещё пятеро получили ранения.

Грузовой самолёт врезался в автомобиль при посадке в Майами — погибли 5 человек

По меньшей мере пять человек погибли в результате аварии грузового самолёта Amazon Prime Air при посадке в международном аэропорту Майами. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что Boeing 767-300 рейса Prime Air 7598, следовавший из Пуэрто-Рико в Майами, при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в несколько автомобилей.

Пять человек также получили ранения в результате аварии, трое находятся в критическом состоянии. ... Двое людей оказались заблокированы в транспортных средствах, в которые врезался самолёт, а пилот и второй пилот остались заблокированными внутри самолёта в результате аварии

- рассказал начальник пожарной службы Майами-Дейд Рей Джадалла.

Напомним

Греческий истребитель F-4 Phantom разбился во время авиашоу близ Афин. Два пилота погибли.

На Аляске при посадке в густом тумане разбился самолет, погибли все восемь человек22.08.26, 02:16 • 4923 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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Reuters