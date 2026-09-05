Два пілоти загинули у результаті катастрофи F-4 Phantom на авіашоу в Греції
Київ • УНН
Грецький винищувач F-4 Phantom розбився під час авіашоу біля Афін. Двоє пілотів загинули, постраждалих серед цивільних не повідомляли.
Грецький двомісний винищувач F-4 Phantom розбився в суботу під час авіашоу на авіабазі Танагра на північ від Афін, внаслідок чого загинули пілоти. Про це повідомили Reuters два чиновники, передає УНН.
"На жаль, двоє пілотів загинули", – сказав один із чиновників, додавши, що Phantom розбився приблизно за два кілометри від аеропорту, і повідомлень про постраждалих серед перехожих чи мешканців ширшого району не надходило.
На відеозаписі громадського мовника ERT видно, як F-4 виконує поворот праворуч за кілька метрів над землею за кілька секунд до того, як він розбився та перетворювався на вогняну кулю. Одинадцять пожежних літаків та гелікоптерів працювали, щоб стримати вогонь, який поширився на сусідній ліс.
F-4 брав участь в Афінському тижні польотів, щорічному заході, який приваблює військові та цивільні авіаційні команди з десятків країн.
Винищувач F-4 Phantom розбився під час авіашоу поблизу Афін05.09.26, 16:27 • 3326 переглядiв