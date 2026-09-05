Винищувач F-4 Phantom розбився під час авіашоу поблизу Афін
Київ • УНН
Двомісний винищувач F-4 Phantom розбився на авіашоу в Танагрі. Доля пілотів і можливі постраждалі серед глядачів невідомі.
Грецький двомісний винищувач F-4 Phantom розбився в суботу під час авіашоу в аеропорту Танагра, поблизу Афін. Про це повідомив Reuters представник грецьких ВПС, передає УНН.
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Відеозаписи громадського мовника ERT, який першим повідомив про аварію, показують стовп чорного диму, що піднімався на кілька сотень метрів від глядачів, які спостерігали за авіашоу. Два гелікоптери боролися з вогнем на місці.
Доля пілотів наразі невідома, і незрозуміло, чи хтось із натовпу постраждав, сказав чиновник.
"Триває пошуково-рятувальна операція", – додав чиновник.
Гучномовці на авіабазі закликали людей покинути район, повідомляє ERT.
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