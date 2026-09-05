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Винищувач F-4 Phantom розбився під час авіашоу поблизу Афін

Київ • УНН

 • 666 перегляди

Двомісний винищувач F-4 Phantom розбився на авіашоу в Танагрі. Доля пілотів і можливі постраждалі серед глядачів невідомі.

Винищувач F-4 Phantom розбився під час авіашоу поблизу Афін

Грецький двомісний винищувач F-4 Phantom розбився в суботу під час авіашоу в аеропорту Танагра, поблизу Афін. Про це повідомив Reuters представник грецьких ВПС, передає УНН.

Деталі

Відеозаписи громадського мовника ERT, який першим повідомив про аварію, показують стовп чорного диму, що піднімався на кілька сотень метрів від глядачів, які спостерігали за авіашоу. Два гелікоптери боролися з вогнем на місці.

Доля пілотів наразі невідома, і незрозуміло, чи хтось із натовпу постраждав, сказав чиновник.

"Триває пошуково-рятувальна операція", – додав чиновник.

Гучномовці на авіабазі закликали людей покинути район, повідомляє ERT.

Винищувач F-16 розбився в Туреччині12.08.26, 15:56 • 4888 переглядiв

Антоніна Туманова

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Reuters