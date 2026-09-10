Ветерани західних сил спеціального призначення, серед яких нібито були колишні бійці британської SAS, могли навчати росіян у військових тренувальних центрах у Європі. Про це йдеться у витоку розвідувального документа, з яким ознайомилося видання The Telegraph, пише УНН.

Деталі

Згідно з документом, західних військових ветеранів могли залучати до підготовки громадян рф, серед яких нібито були й чинні російські військовослужбовці. Інформація ґрунтується, зокрема, на свідченнях колишніх бійців австралійського спецназу.

Їм, за даними видання, пропонували працювати інструкторами у тренувальних центрах у Болгарії та Сербії, де серед клієнтів могли бути росіяни.

росіян могли тренувати й після 2022 року

У центрі уваги опинився тренувальний центр Alfa-Metal у Болгарії. У розвідувальній оцінці стверджується, що серед його інструкторів могли бути ветерани британської SAS, австралійського спецназу та американських сил спеціальних операцій.

рпц повезла на фронт мощі Дмитрія Донського, щоб "допомогти здобути перемогу над супостатом"

За свідченнями джерел, громадяни рф могли проходити там підготовку навіть після початку повномасштабного вторгнення, зокрема у 2025 році.

Alfa-Metal заперечує, що наймала ветеранів SAS або навчала росіян після початку повномасштабної війни. The Telegraph також зазначає, що не зміг незалежно підтвердити викладені у розвідувальному документі звинувачення.

Втрати рф у війні проти України перевищили її сукупні втрати у всіх війнах за останні 80 років – Генштаб