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MIM-104 Patriot

Ветеранів західного спецназу запідозрили у підготовці російських військових до війни проти України – The Telegraph

Київ • УНН

 • 3794 перегляди

Витік розвідданих пов’язує ветеранів західного спецназу з підготовкою росіян у Болгарії та Сербії. Alfa-Metal звинувачення заперечує.

Ветеранів західного спецназу запідозрили у підготовці російських військових до війни проти України – The Telegraph

Ветерани західних сил спеціального призначення, серед яких нібито були колишні бійці британської SAS, могли навчати росіян у військових тренувальних центрах у Європі. Про це йдеться у витоку розвідувального документа, з яким ознайомилося видання The Telegraph, пише УНН.

Деталі

Згідно з документом, західних військових ветеранів могли залучати до підготовки громадян рф, серед яких нібито були й чинні російські військовослужбовці. Інформація ґрунтується, зокрема, на свідченнях колишніх бійців австралійського спецназу.

Їм, за даними видання, пропонували працювати інструкторами у тренувальних центрах у Болгарії та Сербії, де серед клієнтів могли бути росіяни.

росіян могли тренувати й після 2022 року

У центрі уваги опинився тренувальний центр Alfa-Metal у Болгарії. У розвідувальній оцінці стверджується, що серед його інструкторів могли бути ветерани британської SAS, австралійського спецназу та американських сил спеціальних операцій.

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За свідченнями джерел, громадяни рф могли проходити там підготовку навіть після початку повномасштабного вторгнення, зокрема у 2025 році.

Alfa-Metal заперечує, що наймала ветеранів SAS або навчала росіян після початку повномасштабної війни. The Telegraph також зазначає, що не зміг незалежно підтвердити викладені у розвідувальному документі звинувачення.

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Степан Гафтко

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