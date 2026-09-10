росія атакувала Кривий Ріг дронами на 5 локаціях, є поранені та значні руйнування
Київ • УНН
У Кривому Розі зафіксували влучання дронів на п’яти локаціях. Поранені двоє чоловіків, один у важкому стані, пошкоджені будівлі.
російські війська атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками, влучання зафіксували на 5 локаціях у Центрально-Міському та Саксаганському районах. 2 людини поранені, одна з них перебуває у важкому стані, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, пише УНН.
Деталі
За його словами, на 2 локаціях після ударів виникли пожежі, їх продовжують гасити рятувальники.
Поранень зазнали 2 чоловіки. Стан одного з них оцінюють як важкий, іншого – як середньої тяжкості.
На зараз двоє поранених, один чоловік важкий, один середній. Зараз перебувають в операційній, лікарі надають усю необхідну допомогу
У місті пошкоджено багато будівель
Внаслідок атаки пошкоджені приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також заклади освіти, культури й об'єкти бізнесу. У місті триває аварійно-рятувальна операція.
У Центрально-Міському районі також розгортають штаб допомоги постраждалим. Там жителі зможуть отримати будівельні матеріали, подати заяви на допомогу від міста та звернутися до комунальних служб.
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