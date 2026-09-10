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росія атакувала Кривий Ріг дронами на 5 локаціях, є поранені та значні руйнування

Київ • УНН

 • 1650 перегляди

У Кривому Розі зафіксували влучання дронів на п’яти локаціях. Поранені двоє чоловіків, один у важкому стані, пошкоджені будівлі.

росія атакувала Кривий Ріг дронами на 5 локаціях, є поранені та значні руйнування

російські війська атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками, влучання зафіксували на 5 локаціях у Центрально-Міському та Саксаганському районах. 2 людини поранені, одна з них перебуває у важкому стані, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, пише УНН.

Деталі

За його словами, на 2 локаціях після ударів виникли пожежі, їх продовжують гасити рятувальники.

Поранень зазнали 2 чоловіки. Стан одного з них оцінюють як важкий, іншого – як середньої тяжкості.

На зараз двоє поранених, один чоловік важкий, один середній. Зараз перебувають в операційній, лікарі надають усю необхідну допомогу

- написав Вілкул.

У місті пошкоджено багато будівель

Внаслідок атаки пошкоджені приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також заклади освіти, культури й об'єкти бізнесу. У місті триває аварійно-рятувальна операція.

У Центрально-Міському районі також розгортають штаб допомоги постраждалим. Там жителі зможуть отримати будівельні матеріали, подати заяви на допомогу від міста та звернутися до комунальних служб.

росія ввечері атакувала 3 райони Харкова, є постраждалі та влучання у багатоповерхівку09.09.26, 23:34 • 10344 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
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Вибухи
Евакуація
Пожежі
Війна в Україні
Олександр Вілкул
Кривий Ріг