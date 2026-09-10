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Россия атаковала Кривой Рог дронами в 5 местах, есть раненые и значительные разрушения

Киев • УНН

 • 3558 просмотра

В Кривом Роге зафиксировали попадания дронов в пяти местах. Ранены двое мужчин, один в тяжелом состоянии, повреждены здания.

Россия атаковала Кривой Рог дронами в 5 местах, есть раненые и значительные разрушения

российские войска атаковали Кривой Рог ударными беспилотниками, попадания зафиксировали в 5 локациях в Центрально-Городском и Саксаганском районах. 2 человека ранены, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул, пишет УНН.

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По его словам, в 2 локациях после ударов возникли пожары, спасатели продолжают их тушить.

Ранения получили 2 мужчины. Состояние одного из них оценивают как тяжелое, другого — как средней тяжести.

На данный момент двое раненых: один мужчина в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней тяжести. Сейчас они находятся в операционной, врачи оказывают всю необходимую помощь

— написал Вилкул.

В городе повреждено много зданий

В результате атаки повреждены частные и многоквартирные жилые дома, а также учреждения образования, культуры и объекты бизнеса. В городе продолжается аварийно-спасательная операция.

В Центрально-Городском районе также разворачивают штаб помощи пострадавшим. Там жители смогут получить строительные материалы, подать заявления на помощь от города и обратиться в коммунальные службы.

Россия вечером атаковала 3 района Харькова, есть пострадавшие и попадание в многоэтажку09.09.26, 23:34 • 10390 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
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Война в Украине
Вилкул Александр
Кривой Рог