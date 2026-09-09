Россия вечером атаковала 3 района Харькова, есть пострадавшие и попадание в многоэтажку
Киев • УНН
Российские дроны вечером атаковали три района Харькова. Есть двое пострадавших и попадание в многоквартирный дом.
Российские войска вечером 9 сентября атаковали Харьков дронами. Попадания зафиксировали в Слободском, Киевском и Холодногорском районах, есть 2 пострадавших, сообщил мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.
Детали
В Слободском районе российский дрон попал на территорию учебного заведения возле многоэтажных домов. В расположенных рядом домах выбило окна. Впоследствии Терехов сообщил о 2 пострадавших в этом районе.
Еще один беспилотник атаковал автомобиль в Киевском районе. По предварительной информации, сообщений о пострадавших там не поступало.
В Холодногорском районе российский дрон попал в жилой многоквартирный дом. Информация о последствиях вечерней атаки уточняется.
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