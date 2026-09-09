Россия вечером атаковала 3 района Харькова, есть пострадавшие и попадание в многоэтажку

Российские войска вечером 9 сентября атаковали Харьков дронами. Попадания зафиксировали в Слободском, Киевском и Холодногорском районах, есть 2 пострадавших, сообщил мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.

Детали

В Слободском районе российский дрон попал на территорию учебного заведения возле многоэтажных домов. В расположенных рядом домах выбило окна. Впоследствии Терехов сообщил о 2 пострадавших в этом районе.

Еще один беспилотник атаковал автомобиль в Киевском районе. По предварительной информации, сообщений о пострадавших там не поступало.

В Холодногорском районе российский дрон попал в жилой многоквартирный дом. Информация о последствиях вечерней атаки уточняется.

Погибли 21-летние парень и девушка — в Сумах уточнили количество жертв и пострадавших в результате атаки рф на ТРЦ